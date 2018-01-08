Biliyor Musunuz?
Arçelik'in yeni nesil mağaza dönüşümünü; Borusan Contemporary'nin atölyelerini; Bearnez sosun Türkiye'de satıldığını; Konya Havzası'ndaki balıkları; Süreyya'daki fuaye konserlerini; Kahve tüketimi ile yaşam süresi ilişkisini biliyor musunuz?
Arçelik'in yeni nesil mağaza dönüşümünü; Borusan Contemporary'nin atölyelerini; Bearnez sosun Türkiye'de satıldığını; Konya Havzası'ndaki balıkları; Süreyya'daki fuaye konserlerini; Kahve tüketimi ile yaşam süresi ilişkisini biliyor musunuz?
Kaynak: Dunya.com