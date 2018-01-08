Biliyor Musunuz?

Arçelik'in yeni nesil mağaza dönüşümünü; Borusan Contemporary'nin atölyelerini; Bearnez sosun Türkiye'de satıldığını; Konya Havzası'ndaki balıkları; Süreyya'daki fuaye konserlerini; Kahve tüketimi ile yaşam süresi ilişkisini biliyor musunuz?

Biliyor Musunuz?

Arçelik'in yeni nesil mağaza dönüşümünü; Borusan Contemporary'nin atölyelerini; Bearnez sosun Türkiye'de satıldığını; Konya Havzası'ndaki balıkları; Süreyya'daki fuaye konserlerini; Kahve tüketimi ile yaşam süresi ilişkisini biliyor musunuz?

Kaynak: Dunya.com

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