Biliyor Musunuz?

GaleriDeniz'in Gl'onze sergisini; Arkas Koleksiyonu'ndan Su Manzaraları'nın yoğun ilgi üzerine uzatıldığını; Anavarza Bal'ın Tat Kurulu'nu; Bollywood dünyasınının Zorlu PSM'ye taşınacağını; İskelede Klasik Kahve Konserleri'ni biliyor musunuz?

Biliyor Musunuz?

GaleriDeniz'in Gl'onze sergisini; Arkas Koleksiyonu'ndan Su Manzaraları'nın yoğun ilgi üzerine uzatıldığını; Anavarza Bal'ın Tat Kurulu'nu; Bollywood dünyasınının Zorlu PSM'ye taşınacağını; İskelede Klasik Kahve Konserleri'ni biliyor musunuz?

Kaynak: Dunya.com

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