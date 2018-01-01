GaleriDeniz'in Gl'onze sergisini; Arkas Koleksiyonu'ndan Su Manzaraları'nın yoğun ilgi üzerine uzatıldığını; Anavarza Bal'ın Tat Kurulu'nu; Bollywood dünyasınının Zorlu PSM'ye taşınacağını; İskelede Klasik Kahve Konserleri'ni biliyor musunuz?
1 Ocak 2018 Pazartesi 00:07
GaleriDeniz'in Gl'onze sergisini; Arkas Koleksiyonu'ndan Su Manzaraları'nın yoğun ilgi üzerine uzatıldığını; Anavarza Bal'ın Tat Kurulu'nu; Bollywood dünyasınının Zorlu PSM'ye taşınacağını; İskelede Klasik Kahve Konserleri'ni biliyor musunuz?