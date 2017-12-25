Eskişehir'de 22 yıldır Çin yemekleri yapan bir restoran olduğunu; Akbank Sanat Dünya Müziği Günleri'nin fado akşamı ile sona ereceğini; 1. Ulusal Apiterapi Kongresi'ni; Migros'un MAP ambalajlı balık satışına başladığını biliyor musunuz?