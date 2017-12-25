Biliyor Musunuz?

Eskişehir'de 22 yıldır Çin yemekleri yapan bir restoran olduğunu; Akbank Sanat Dünya Müziği Günleri'nin fado akşamı ile sona ereceğini; 1. Ulusal Apiterapi Kongresi'ni; Migros'un MAP ambalajlı balık satışına başladığını biliyor musunuz?

Biliyor Musunuz?

Eskişehir'de 22 yıldır Çin yemekleri yapan bir restoran olduğunu; Akbank Sanat Dünya Müziği Günleri'nin fado akşamı ile sona ereceğini; 1. Ulusal Apiterapi Kongresi'ni; Migros'un MAP ambalajlı balık satışına başladığını biliyor musunuz?

Kaynak: Dunya.com

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