Mersin TSO tarafından hazırlatılan filmin ödül aldığını; Gorbon seramiklerinin Londra'da görücüye çıktığını; Bosch'un telefonları otomobil anahtarına dönüştürdüğünü; Malezya Büyükelçisi'nin yaptığı "şov"u; Sahaf Günleri'ni biliyor musunuz?