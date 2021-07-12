Bilişsel Psikoloji Buluşmaları
Bilişsel Psikoloji Buluşmaları Tarih: 17/07/2021 - 18/07/2021Saat: 10: 00 - 15: 30Değerli Akademisyenler, Sevgili Öğrencilerimiz,Sosyal Bilimler Fakültesi Öğretim Üyelerimizden Dr. Öğr.
Bilişsel Psikoloji Buluşmaları Tarih: 17/07/2021 - 18/07/2021
Saat: 10: 00 - 15: 30
Değerli Akademisyenler, Sevgili Öğrencilerimiz,
Sosyal Bilimler Fakültesi Öğretim Üyelerimizden Dr. Öğr. Üyesi Handan Noyan, 18 Temmuz 2021 Pazar Günü Saat 10: 00-15: 30 arasında "Psikoloji Öğrenci Meslek Yasası Platformu (PÖMYAP)" davetiyle "Bilişsel Psikoloji Buluşmaları" etkinlikleri kapsamında "Yaşa Bağlı Bilişsel Değişiklikler ve Demans" başlıklı konuşmasını yapacak.
Zoom üzerinden yapılacak etkinliğe bütün öğrencilerimiz davetli olup iletisim. pomyap@gmail. com üzerinden Psikoloji Öğrenci Meslek Yasası Platformu'na etkinliğe dair merak ettiklerinizi sorabilirsiniz.
Bu içerik 12/07/2021 tarihinde güncellenmiştir.
Kaynak: Habermetre