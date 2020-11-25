Bilişim Zirvesi'20: Kuantum yolculuğu başladı

"Kuantum Yolculuğu" başlığıyla düzenlenen Bilişim Zirvesi'20; kanaat önderlerinin, teknoloji ve bilişim sektörü paydaşlarının, akademisyenlerin, iş ve kamu dünyası yöneticileri ile sivil toplum kuruluşlarının katılımıyla başladı.

"Kuantum Yolculuğu" başlığıyla düzenlenen Bilişim Zirvesi'20; kanaat önderlerinin, teknoloji ve bilişim sektörü paydaşlarının, akademisyenlerin, iş ve kamu dünyası yöneticileri ile sivil toplum kuruluşlarının katılımıyla başladı.

Kuantum Teknolojisi'ni ve getireceği yeniliklerin her açıdan ele alındığı Bilişim Zirvesi'nin açılış programında; ilgili bakanlık ve kurul temsilcilerinin yanı sıra dünyadan konusunun uzmanı birçok isim ve iş dünyası, Kuantum Teknolojisi özelinde gelecek senaryoları ile öngörülerini paylaştı.

Bilişim Zirvesi'nde, kuantum teknolojisinin bilgisayarlarla yakın ilişkisini anlatan Boğaziçi Üniversitesi Bilgisayar Bilimleri Profesörü Cem Say, "Teknoloji sayesinde dünya pandemiyi daha az hasarla atlatıyor. Pandemi gösterdi ki, yapay zeka daha ilerde olsaydı üretim, iş yapış daha kolay olacaktı, üretimi robatlar yapacaktı" dedi ve ekledi:

"Bu nedenle pandemi kuantum bilgisayarlar gibi teknolojilerin önemini bir kez daha ortaya koydu. Kauntum yolculuğu bu nedenle kaçınılmaz bir süreç ve bizim de matbaada yaşadığımızı yaşamamız, kuantuma geçişini hızlandırmamız, bunun için alana dair insan yetiştirmemiz gerekiyor. Türkiye hem yapay zeka hem de kuantum hesaplamada treni kaçırmış değil. Özellikle yazılım tarafı ülkemiz için çok önemli. Bu alanda önemli eğitim kurumları ve eğitim gören öğrenciler var bunu da hızla artırmalıyız, geç kalmamalıyız."

Kuantum teknoloji alanında dünyadaki sayılı isimden biri olan, Kanada Wilfrid Laurier Üniversitesi Fizik ve Bilgisayar Bilimleri Profesörü, Kuantum Fizikçisi, TED konuşmacısı Dr. Shohini Ghose kuantum fiziğinin yasalarına dikkat çekerek, "Parçacıklar 'süper güçler' sergiliyor. Bu yetenekler ultra hızlı bilgi işlem, hassas görüntüleme veya güvenli iletişim için kullanılabilir" dedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı