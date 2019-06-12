Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Ömer Fatih Sayan, ABD ile Çin arasında teknoloji alanındaki rekabetin, dünyanın 3-5 yıl öncesinden farklı yöne gittiğini gösterdiğini belirterek, "Savaşlar artık teknoloji ve siber hale dönüştü. Bu nedenle kendi kanatları ile yükselmeyen herkes, en sonunda yere çakılmaya mahkumdur. Dünyanın içinde bulunduğu durum da bunu en iyi şekilde gösteriyor." dedi.

Sayan, Kamu Bilişim Derneğince (KBD) Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) ev sahipliğinde düzenlenen "Bilişim Yönetiminde Yeni Kültür: DevOps" Konferansı'nın açılışında yaptığı konuşmada, DevOps'un, yazılım ve operasyon ekiplerinin, etkili bir iletişimin olduğu güven ortamında çalışmasını sağlayan yeni kültür olduğunu söyledi.

Yazılım alanında yaşanan sorunların, firmaları ve teknoloji geliştirenleri, zaman içinde başka alternatifler aramaya ittiğini anlatan Sayan, "DevOps akımı da bu sorunları çözmek için ortaya çıktı desek hata olmaz. DevOps, yazılımın geliştirilmesinden sorumlu takım (Dev) ile yazılımın işletmesinden sorumlu takım (Ops) arasındaki iş birliğini arttırma amaçlı ortaya çıkan akım." diye konuştu.

Projenin fikir aşamasından ürüne dönüşme aşamasına kadar ekiplerin beraber çalışmalarının önemli olduğuna işaret eden Sayan, DevOps ile çalışanların çok daha başarılı oldukları, dünya çapında yapılan araştırmalarla ortaya konulduğunu dile getirdi.

Türkiye olarak bilgi ve iletişim teknolojilerinde dünyayla rekabet eder hale gelindiğini ifade eden Sayan, eskiden sadece pazar olarak görünülürken artık ürün üreten ve satan duruma gelindiğini anlattı.

Sayan, "klasik yöntemlerle" başarılı olunan dönemin çoktan geçtiğini çünkü yazılım geliştirme teknolojilerinin, işi bambaşka boyutlara götürdüğünü ifade ederek, bilgi işlem dairelerinin günümüzde hizmetin sunulmasında en kritik daire haline geldiğini bildirdi.

"Dünya devi şirketler, pastadan pay vermemek için mücadele ediyor"

Yazılım alanında yerli ve milli ürünlerle ilerlemenin önemine değinen Sayan, dünyadaki gelişmelerin herkesin gözü önünde yaşandığını, dev şirketlerin, pastadan hiç kimseye değil pay, küçük bir lokma dahi vermemek için mücadele ettiğini kaydetti.

Sayan, ABD ile Çin arasında teknoloji alanındaki rekabetin, dünyanın 3-5 yıl öncesinden farklı yöne gittiğini gösterdiğini ifade ederek, savaşların artık teknoloji ve siber hale dönüştüğünü bildirdi.

Huawei'in 5G teknolojilerinde, ABD şirketlerinin önüne geçtiği görüldüğünde, ABD'nin kendini korumaya almak için neler yaptığının görüldüğünü dile getiren Sayan, şirketin kendi işletim sistemi kurduğunu ve bunlar üzerinde çalışmalarına devam edeceğini duyurduğunu anımsattı.

Sayan, kendi kanatları ile yükselmeyen herkesin, en sonunda yere çakılmaya mahkum olduğunun altını çizerek, dünyanın içinde bulunduğu durumun bunu en iyi şekilde gösterdiğini söyledi.

"Milli Teknoloji Hamlesi"ne değinen Sayan, "Milli teknolojilerin yükselmesi noktasında bize düşen üretimimizi artırmak, milli teknoloji hamlesinde yerimizi almak olacaktır." diye konuştu.

Sayan, önemli olan istikrarlı bir şekilde ilerlemek olduğunu vurgulayarak, "Günü kurtaracak çözümler bulmak yerine teknolojiye yön veren bir ülke olma hedefimizi asla unutmayacağız." değerlendirmesinde bulundu.

"Kamunun dijital dönüşümüne katkıda bulunmak istiyoruz"

KBD Başkanı Gökhan Özbilgin de hızla değişen bilişim sektöründeki yeniliklerin, sadece kendi alanında değil, sağlıktan savunmaya hatta gıda gibi bilişimin bir parçası olduğu diğer sektörleri de etkilemekte olduğuna dikkati çekti.

Dernek olarak en büyük amaçlarının kamu ve özel sektör gönüllülerini bir araya getirerek kamunun bilişim alanındaki dijital dönüşümüne katkıda bulunmak olduğunu belirten Özbilgin, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın önderliğinde girilen bu dönüşüm sürecinin, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın da söylediği gibi aslında bir zihniyet değişimi olduğunu aktardı.

Genç bir dernek olmalarına rağmen güzel projelere imza attıklarını söyleyen Özbilgin, sadece teknik konularda değil sosyal alanlarda da gelişen bir dernek olmak istediklerini ve bu yönde yaptıkları sosyal etkinliklerle, her yönden gelişmiş kamu bilişimcileri yetiştirmeyi hedeflediklerini ifade etti.

Kaynak: AA