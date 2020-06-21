Bilişim Vadisi'nde ücretsiz ofis ödüllü çevrimiçi yarışma
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Bilişim Vadisi'nde ücretsiz ofis ödüllü çevrimiçi yarışma

Kocaeli'nde, Bilişim Vadisi ve Türkiye Açık Kaynak Platformu iş birliğiyle düzenlenen "Türkçe Doğal Dil İşleme" yarışma programı, 1-30 Temmuz tarihlerinde çevrimiçi ortamda gerçekleştirilecek.

Bilişim Vadisi'nde ücretsiz ofis ödüllü çevrimiçi yarışma
21.06.2020 11:59 | Son Güncelleme: 21.06.2020 11:59

Kocaeli'nde, Bilişim Vadisi ve Türkiye Açık Kaynak Platformu iş birliğiyle düzenlenen "Türkçe Doğal Dil İşleme" yarışma programı, 1-30 Temmuz tarihlerinde çevrimiçi ortamda gerçekleştirilecek.

Türkiye'deki açık kaynaklı yazılım geliştirme kültürünü ve yazılım ekosistemini geliştirmek amacıyla düzenlenen yarışmaya katılmaya hak kazanan yarışmacılar, Türkçe doğal dil işleme teknolojisine dayalı uygulamalar geliştirecek.

Yarışmaya 18 yaşını doldurmuş herkes bireysel ya da takım olarak "www.acikhack.com" adresinden başvuru yapabilecek.

Katılımcıların başvuru sürecinde kendilerini veya takım arkadaşlarıyla proje fikirlerini anlatan bir sunum hazırlamaları ve bunu Google Drive ya da Dropbox gibi bir bulut alanına yükleyip linkini başvuru formunun en alt kısmında yer alan alana girmeleri gerekiyor.

Etkinlik süresince katılımcıların başvuru, mentörlük ve proje takip süreçleri çevrimiçi ortamda gerçekleştirilecek.

Yarışmada birinciye ödül olarak bilgisayar ve Bilişim Vadisi'nde 1 yıl ücretsiz ofis verilecek.

İkinci ve üçüncü olan yarışmacılar ise birer bilgisayar sahibi olacak.

İlki 30 Kasım 2019'da Bilişim Vadisi'nde gerçekleştirilen yarışmaya 120 kişi katılmış ve 28 demo proje oluşturulmuştu.

Kaynak: AA

Manşet

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