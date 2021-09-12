Bilişim Vadisi'nde hem elektrikli hem otonom araçlar yarışacak

Dünyanın en büyük havacılık, uzay ve teknoloji festivali olan TEKNOFEST etkinlikleri kapsamında düzenlenecek olan Robotaksi-Binek Otonom Araç Yarışması, Kocaeli'nin Gebze ilçesindeki Bilişim Vadisi'nde yarın gerçekleştirilecek. Hazır Araç kategorisinde 7 takım, Özgün Araç kategorisinde ise 29 takım olmak üzere toplam 36 ekibin katıldığı yarışma öncesi takımlar Bilişim Vadisi'ne gelerek 4 haftalık kampa girdi.

Yarışmanın zorluğuna dikkat çeken Öztepe, "Robotaksi yarışması gerçekten çok zor bir yarışma. Çünkü hem elektrikli hem hem de kendi giden otonom bir araç yapacaklar. Yapay zeka karar veriyor olacak. Dönmesi mi gerekiyor? Geçmesi mi gerekiyor? Bunların hepsini makine öğrenmesi ile yapmak durumundalar. Alanda lidar veya kamera ile görüntü alıp bunu işleyip, sonrasında yapay zekanın bu noktada akıllı bir karar vermesini sağlamaya çalışıyorlar. Aynı anda GPS ile de alanda nasıl hareket etmeleri gerektiğini görüyorlar." diye konuştu.