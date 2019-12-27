"Bilişim Vadisi" drone görüntüleri
CANLI YAYIN: Yerli otomobilin tanıtımı başladı! Canlı aktarıyoruz
Haberler » Güncel » "Bilişim Vadisi" drone görüntüleri - Haber

"Bilişim Vadisi" drone görüntüleri

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Bilişim Vadisi"nin resmi açılış töreni ile yerli otomobilin tanıtılacağı "Türkiye'nin Otomobili Girişim Grubu Yeniliğe Yolculuk Buluşması" programına katılacak.

27.12.2019 15:53 | Son Güncelleme: 27.12.2019 15:58

Cumhurbaşkanı , "Bilişim Vadisi"nin resmi açılış töreni ile yerli otomobilin tanıtılacağı "Türkiye'nin Otomobili Girişim Grubu Yeniliğe Yolculuk Buluşması" programına katılacak.

Kaynak: AA

Haber Videosu

: "Bilişim Vadisi" drone görüntüleri
Haberler.com Google NewsTakip Et Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et

Manşet

Haberler