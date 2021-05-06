Bilişim Uzmanı Atakan TAŞUR'dan Dolandırıcıların Yeni Tuzağına Karşı Uyarı

Kovid-19 salgınıyla birlikte dolandırıcılar da yeni yöntemler kullanmaya başladı. Şifre ve kişisel bilgileri ele geçirmek isteyen dolandırıcılar konusunda vatandaşlara 'dikkatli olun' çağrısında bulunan Bilişim Uzmanı İş insanı Atakan TAŞUR dolandırıcıların yeni tuzağının maske cezası gibi salgınla ilgili yeni yöntemler olduğunu söyledi.

Dolandırıcılar, oltalama yöntemi ile bir cep telefonu numarasından vatandaşların telefonlarına SMS yolu ile mesaj gönderiyor. Söz konusu mesajda "Sayın vatandaşımız hakkınızda Hıfzıssıhha Kanunu'nun 282'nci maddesi kapsamında 985 lira maske cezası uygulanmıştır" ifadeleri yer alıyor.

"DOLANDIRICILARIN YENİ YÖNTEMİ SALGIN TUZAKLARI"

İstanbul'da şu ana kadar salgını fırsata çevirip vatandaşları kandırmaya çalışanlarla ilgili bir dolandırıcılıklar yapılmakta olduğunu belirten Atakan TAŞUR, ilimizde bu konuda bir müracaat çok olmasa da Türkiye genelinde özellikle son günlerde Kovid-19 salgını fırsata çevirmeye çalışan dolandırıcıların iş başında olduğunu ifade etti.

Son zamanlarda dolandırıcıların 'Sayın vatandaşımız hakkınızda hıfzıssıhha Kanunu'nun 282'inci maddesi kapsamında 985 TL maske cezası uygulanmıştır' mesajında detaylı bilgi kısmının altında bir link verip vatandaşları tuzağına düşürmeye çalıştığını vurgulayan Bilişim Uzmanı Atakan TAŞUR; "Dolandırıcılar maalesef salgın döneminde de durmuyor. Çeşitli yöntemlerle insanları tuzağına düşürmeye çalışıyorlar. Sosyal medya üzerinden de dolandırmaya çalışıyorlar. Tanıdıklar aracılığı ile kişisel bilgileri ele geçirmeye çalışıyorlar. Kişisel bilgileri ele geçiren dolandırıcılar son aşamada internet bankacılığını kullanmak üzere onay kodu istiyorlar. Devlet pandemi destek ödemesi yapacak bin TL. Bunun için size onay kodu gelecek bunu bize bildirin diyor. Bizim insanımız da buna inanıyor. Aslında onay kodunu kendilerine almak için istiyorlar. İnternet bankacılığı üzerine kurdukları sistemden dolandırmaya çalışıyorlar. Çünkü onay kodu cep telefonuna geliyor. O da onu bildiği için kişinin telefonuna gelenmiş onay kodunu almak suretiyle kişinin tüm banka hesaplarını boşaltıyorlar.

Kaynak: Bültenler