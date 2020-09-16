Bilişim sistemleriyle 5 ilde dolandırıcılık yaptıkları iddia edilen 4 kişi tutuklandı Kocaeli başta olmak üzere çeşitli illerde bilişim sistemlerini kullanarak dolandırıcılık yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 4 kişi tutuklandı.

Kocaeli başta olmak üzere çeşitli illerde bilişim sistemlerini kullanarak dolandırıcılık yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 4 kişi tutuklandı. Alınan bilgiye göre, Kocaeli Emniyet Müdürlüğünce Körfez ilçesinde ve Bursa, Çanakkale, İzmir ile Van'da farklı tarihlerde meydana gelen 8 farklı dolandırıcılık olayının faillerinin yakalanması için çalışma başlatıldı. Yürütülen çalışmalarda, bilişim sistemlerini kullanarak dolandırıcılık yaptıkları öne sürülen 4 kişinin İstanbul'da bulunduğu tespit edildi. İstanbul'da yapılan operasyonla gözaltına alınan şüpheliler A.D.A, M.G, E.Ç. ve L.Ç, emniyetteki işlemlerin ardından sağlık kontrolünden geçirilerek Kocaeli Adliyesine götürüldü. Şüpheliler, sevk edildikleri hakimlikçe tutuklandı. Kaynak: AA