Bilişim sistemleriyle 5 ilde dolandırıcılık yaptıkları iddia edilen 4 kişi tutuklandı
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Bilişim sistemleriyle 5 ilde dolandırıcılık yaptıkları iddia edilen 4 kişi tutuklandı

Kocaeli başta olmak üzere çeşitli illerde bilişim sistemlerini kullanarak dolandırıcılık yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 4 kişi tutuklandı.

Bilişim sistemleriyle 5 ilde dolandırıcılık yaptıkları iddia edilen 4 kişi tutuklandı
16.09.2020 01:13 | Son Güncelleme: 16.09.2020 01:16

Kocaeli başta olmak üzere çeşitli illerde bilişim sistemlerini kullanarak dolandırıcılık yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 4 kişi tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, Kocaeli Emniyet Müdürlüğünce Körfez ilçesinde ve Bursa, Çanakkale, İzmir ile Van'da farklı tarihlerde meydana gelen 8 farklı dolandırıcılık olayının faillerinin yakalanması için çalışma başlatıldı.

Yürütülen çalışmalarda, bilişim sistemlerini kullanarak dolandırıcılık yaptıkları öne sürülen 4 kişinin İstanbul'da bulunduğu tespit edildi.

İstanbul'da yapılan operasyonla gözaltına alınan şüpheliler A.D.A, M.G, E.Ç. ve L.Ç, emniyetteki işlemlerin ardından sağlık kontrolünden geçirilerek Kocaeli Adliyesine götürüldü.

Şüpheliler, sevk edildikleri hakimlikçe tutuklandı.

Kaynak: AA

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Muharrem İnce Devlet Bahçeli Fahrettin Koca Bekir Pakdemirli Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Metin Uca Metin Özülkü Okan Bayülgen Gonca Vuslateri
Spor Tamer Tuna Adem Büyük Fatih Terim Eddie Newton Oghenekaro Etebo
Daha Fazla Kız Bursa Avrupa Türk Lirası
Şu an buradasınız: Bilişim sistemleriyle 5 ilde dolandırıcılık yaptıkları iddia edilen 4 kişi tutuklandı - Kocaeli
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 16.9.2020 01:16:29. #1.14#
title