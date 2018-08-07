Bilişim Sektörünün Bilgi Bankası Çözümpark Altyapısını Radore'ye Taşıdı

İstanbul'un merkezindeki veri merkezi Radore, kaliteli hizmetiyle farklı birçok alanda tercih edilmeye devam ediyor.

Türkiye'nin bilişim ve teknoloji alanındaki en değerli bilgi paylaşım platformlarından biri olan ÇözümPark Bilişim Portalı, BT altyapısını Radore Veri Merkezi'ne taşıdı. Bilişim teknolojileri üzerine ürettikleri makaleler ve düzenledikleri seminerle 2008'den beri sektöre hizmet veren ÇözümPark, Radore'den sunucu barındırma, sunucu kiralama ve network güvenlik servisleri konusunda hizmet almayı tercih etti. Artık BT profesyonelleri teknik konularda aradıkları çözümlere, ÇözümPark'ın BT altyapısını Radore'ye taşımasıyla birlikte çok daha hızlı ve kesintisiz bir platform üzerinden erişebilecek.

Yeni dönem projeleri için daha emin adımlarla ilerlediklerini vurgulayan ÇözümPark Bilişim Portalı Kurucusu Hakan Uzuner, "ÇözümPark Bilişim Portalı yeni yuvası olan Radore Veri Merkezi'ne taşındı. Bu süreçte üyelerimizi ve diğer tüm takipçilerimizi etkilemeyecek şekilde kesintisiz ve başarılı bir taşıma işlemi gerçekleştirdik. Vizyonumuzun ve enerjimizin çok daha uyumlu olduğu, güçlü bir servis sağlayıcısı ile birlikte yol almak, bizi yeni dönem projeleri için daha da umutlandırıyor. Bulut tabanlı servislerin kesintisiz sağlanmasında sektörde büyük bir rol oynayan Radore ile sektöre de fayda sağlayarak yoğun şekilde çalışma niyetindeyiz" dedi.

Yayın hayatına başladığı 2008 yılından bu yana bilişim sektörü için sürekli olarak katma değerli hizmetler ve kaynaklar sunmaya gayret gösteren ÇözümPark Bilişim Portalı son 10 yıldır düzenlediği yazar buluşmaları, workshop'lar, webinar'lar ve seminerlerle bilişim sektörünün nabzını tutuyor.