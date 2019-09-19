Bilişim sektörüne ödül geldi

19.09.2019 11:04

Bhs Group Kurucu Başkanı ayrı zamanda İstanbul Azerbaycan Dostluk Derneği Başkan Yard. olan Atakan TAŞUR, gecede Bilişim sektörüne katkıları ve uluslararası yaptığı çalışmalar adına ödüle layık görüldü. Ankara Bera Otel'de düzenlenen geceye TBMM yetkilileri, Mersin Valisi, Albayrak Holding ve birçok iş dünyasından kişi katılım gösterdi.

Atakan TAŞUR; Protokol Ödülleri gecesinde aldığı ödül sırasında; ''Devletimizin bölünmez bütünlüğü için çaba gösteren siyaset erkanı, Ülke ekonomisi ve istihdamına katkı sağlayan değerli İş Dünyası'nın önünde yaptığımız çalışmaların takdir edilmesi benim için apayrı bir gurur ve onur kaynağıdır gecede ödül alan tüm isimleri canı gönülden tebrik ediyorum Allah birlik beraberliğimizi bozmasın'' ifadelerine yer verdi.