Bilişim İş Zekası Nedir?

Bilişim Yazılım Bilişim BI Çözümleri Müdürü Ulaş Kula Bilişimde iş zekası'nın ne olduğunu ve Bilişim A.Ş'nin bu alanda neler yaptığını Wise TV'ye açıkladı.



Bilişim İş zekası sistemini modern iş zekaları kapsamına giren, self servis bir iş zekası sistemi olarak tanımlayan Kula, Bilişim A.Ş'nin self servis iş zekası sistemlerinde yalnızca Türkiye'de değil dünyada da öncülerden biri olduğunu vurguladı. Kula Bilişim AŞ'nin self servis iş zekası sistemlerini nasıl ortaya çıkardığını "2010 yılında biz bilişim iş zekasını oluşturmaya başladığımızda dünyada henüz self servis iş zekası sistemleri yoktu, bunu ilk olarak ortaya atıp bu fikir çerçevesinde geliştirmelerimizi tamamladık, baktığımızda self servis iş zekaları 2013 yılının ortalarında aslında dünya literatürüne girmeye başladı. Bu anlamda Bilişim A.Ş olarak hem Türkiye'de hem de dünyadaki iş zekası sistemleri arasında önemli bir adım attığımızı düşünüyoruz." sözleri ile açıkladı.