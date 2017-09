Bilişim İş Zekası, Müşterilerinize Ne Gibi Faydalar Sağlıyor?

Bilişim Yazılım Bilişim BI Çözümleri Müdürü Ulaş Kula Bilişim İş Zekasının kurumlara ne gibi faydalar sağladığını Wise TV'ye açıkladı.



Bir self servis iş zekası olan bilişim iş zekasının iş kullanıcılarının kendi raporlarını ve kendi analizlerini hazırlayabilmesine imkan sağladığını, bunun da çok önemli olduğunu söyleyen Kula böylece IT departmanının iş yükünün de hafiflediğini belirterekiş kullanıcılarının ne tür raporlar, ne tür yönetim analizleri yapmaları gerektiğini istediklerini çok çok iyi bildiklerini, IT departmanı aradan çıktığında ve güçlü bir araçla çalışma imkanı bulduklarında söz konusu raporları çok hızlı, çok etkin bir şekilde alabildiklerini dile getirdi. Bilişim iş zekası sayesinde bilginin organizasyon içinde anında yaygınlaştığını, sisteminin en önemli avantajının da bu olduğunu vurgulayan Kulabilişim iş zekası sayesinde bilgi ile bilgiyi işleyen kişi arasındaki tüm diğer faktörleri ortadan kaldırmanın aynı zamanda bilgiyi kullanan ve bilgiyi yöneten kişilerin veriden bilgi üretebilmesini de mümkün kıldığını söyledi.