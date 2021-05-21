Bilişim Hukuku Derneği'nden "foreks piyasası dolandırıcılarına" karşı uyarı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi
Advertisement

Bilişim Hukuku Derneği'nden "foreks piyasası dolandırıcılarına" karşı uyarı

Bilişim Hukuku Derneği'nden 'foreks piyasası dolandırıcılarına' karşı uyarı
Anadolu Ajansı / Uğur Aslanhan - Haberler | Ekonomi

Bilişim Hukuku Derneği Başkanı Kürşat Ergün, dolandırıcıların, foreks piyasasına yönlendirdiği yatırımcılara küçük meblağlar karşılığında yüksek miktarlarda kazanç vadederek onları dolandırmaya çalıştığını belirterek, dikkatli olunması konusunda uyarılarda bulundu.

Bilişim Hukuku Derneği Başkanı Kürşat Ergün, dolandırıcıların, foreks piyasasına yönlendirdiği yatırımcılara küçük meblağlar karşılığında yüksek miktarlarda kazanç vadederek onları dolandırmaya çalıştığını belirterek, dikkatli olunması konusunda uyarılarda bulundu.

Ergün, yaptığı yazılı açıklamada, son günlerde "kolay para kazanma, yüksek kar" gibi reklamlarla insanları foreks piyasasına yönlendiren dolandırıcıların, yatırımcılara küçük meblağlar karşılığında yüksek miktarlarda para kazanma vadettiğini bildirdi.

Bu konuda dolandırıldıklarını söyleyen yatırımcılardan çok sayıda e-posta ve telefon aldıklarını kaydeden Ergün, şu açıklamalarda bulundu:

"Foreks, dünyanın en büyük borsalarında işlem gören küresel piyasaların en popüler paritelerinde, hisselerinde, emtialarında hatta varlıklarında ve diğer enstrümanlarında kaldıraçlı olarak işlem yapmayı ifade eder. Dünyanın en büyük finansal piyasası olan forekste işlem hacmi trilyon dolarları bulmaktadır. Foreks piyasasında fiziksel bir alışverişten ziyade tüm işlemler internet üzerinden yapılmakta olup bu tür işlemlerde ülkemizde aracı kurumlar ile gerçekleştirilmektedir."

Ergün, foreks piyasalarının, Ağustos 2011'de yayınlanan tebliğle düzenlemeye tabi tutulduğunu anımsatarak, "Bu düzenlemeyle aracı kurumların Sermaye Piyasası Kurulu'ndan (SPK) yetki belgesi alması, kaldıraç oranı da bir üst sınır getirilmesi ve yatırımcılar alacaklarını istemesi halinde en geç 2 iş günü içerisinde tam ve nakden ödenmesi gibi tedbirler getirilmiştir. Yine tebliğle, foreks yatımcılarının teminatları Takasbank güvencesinde saklanması temin edilerek yatırımcının güveni sağlanmıştır." ifadelerini kullandı.

Yatırımcılara "dikkat etmeleri gereken" uyarılar

Bilişim Hukuku Derneği Başkanı Ergün, son zamanlarda basına yansıyan haberlerden ve derneğe gelen e-posta ve telefonlardan anlaşıldığı üzere yatırımcıların yüksek kazanç, ücretsiz demo, ücretsiz yatırım danışmanı gibi reklamlara inanarak lisanssız piyasalarda işlem yaptığını ve dolandırıldığını anlattı.

Bu tür dolandırıcıların SPK'dan herhangi bir lisans almadıklarının, ticaret siciline kayıtlı olmadıklarının veya Türkiye'de yerleşik bir şirket üzerinden değil de yurt dışından hizmet sağladıklarının göze çarpan en önemli detaylardan olduğunu vurgulayan Ergün, şu uyarılarda bulundu:

"Ayrıca risk olmaksızın olağan dışı yüksek kar vaatleri ve kişisel bilgi talepleri de dolandırıcıların diğer yöntemlerindendir. Yatırımcıların bu tür piyasalara girmeden önce SPK'nın internet sitesine girerek kurul tarafından verilmiş bir yetkililerinin/lisanslarının olup olmadığını ve ticaret sicilindeki kayıtlarını kontrol etmeleri gerekmektedir. Ayrıca internetten yapılabilecek kısa bir araştırma neticesinde kullanıcı şikayetlerinden de bilgi edinmeleri işlem yapacakları firma hakkında yol gösterici olacaktır."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Uğur Aslanhan

15 Mayıs sonrası herkes merak içindeydi! WhatsApp'ın tartışmalı gizlilik sözleşmesi Türkiye'de uygulanmayacak
15 Mayıs sonrası herkes merak içindeydi! WhatsApp'ın tartışmalı gizlilik sözleşmesi Türkiye'de uygulanmayacak
Selçuk Bayraktar paylaştı! Bayraktar Akıncı S-1 testleri başarıyla geçti
Selçuk Bayraktar paylaştı! Bayraktar Akıncı S-1 testleri başarıyla geçti
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Cahit Özkan Mustafa Şentop Ahmet Davutoğlu Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Cansu Dere Hülya Avşar Burak Sergen İbrahim Tatlıses
Spor Ali Koç Arda Turan Cenk Tosun Abdullah Avcı Dorukhan Toköz
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Bilişim Hukuku Derneği'nden "foreks piyasası dolandırıcılarına" karşı uyarı - Haberler Ekonomi
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 21.05.2021 10:23:10. #1.13#

title