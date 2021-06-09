Bilişim Hukuku Derneği Başkanı Ergün'den sosyal medyada çocuk görsellerinin paylaşılmasına ilişkin uyarı Açıklaması
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Bilişim Hukuku Derneği Başkanı Ergün'den sosyal medyada çocuk görsellerinin paylaşılmasına ilişkin uyarı Açıklaması

Bilişim Hukuku Derneği Başkanı Ergün'den sosyal medyada çocuk görsellerinin paylaşılmasına ilişkin uyarı Açıklaması
Anadolu Ajansı / Elif Ferhan Yeşilyurt - Haberler | Ekonomi

Bilişim Hukuku Derneği Başkanı Kürşat Ergün, ebeveynlerin sosyal medya mecralarında mümkün olabildiği ölçüde çocuklarına ait fotoğrafları paylaşmaması gerektiğini belirterek, "Eğer paylaşılacaksa paylaşılan fotoğraflar, çocuğun kişisel haklarını ve özel hayatının gizliliğini ihlal...

Bilişim Hukuku Derneği Başkanı Kürşat Ergün, ebeveynlerin sosyal medya mecralarında mümkün olabildiği ölçüde çocuklarına ait fotoğrafları paylaşmaması gerektiğini belirterek, "Eğer paylaşılacaksa paylaşılan fotoğraflar, çocuğun kişisel haklarını ve özel hayatının gizliliğini ihlal mahiyeti taşımamalıdır. Paylaşım yapılan hesaplar güvenli tutulmalı, herkese açık hale getirilmemelidir." ifadelerini kullandı.

Ergün, yaptığı yazılı açıklamada, sosyal medya kullanımının günden güne arttığını ve her geçen gün milyonlarca insanın sosyal ağlar üzerinden kullanıcılar ile iletişime geçtiğini aktardı.

Sosyal medya kullanılırken farkında olmadan ya da bilinçsiz bir şekilde birtakım mahremiyet ilkelerinin ihlal edildiğini, telafisi imkansız sonuçlara davetiye çıkarıldığını belirten Ergün, şunları kaydetti:

"Son yıllarda sosyal medya paylaşımlarında çocukların yoğun bir şekilde yer aldığı dikkat çekmektedir. Ebeveynlerin çocuklarına ait her türlü bilgi ve fotoğraf paylaşımı, çocukların küçük yaşta dijital ayak izlerini oluşturmaktadır. Hatta çocuklar adına ebeveynleri tarafından hesaplar açılmakta ve çocuğun her türden bilgi ve fotoğrafına ait belgeler paylaşılmaktadır. Fakat bu türden paylaşımlar ile çocuğun geleceği üzerinde yaratacağı riskler göz ardı edilmektedir. Ebeveynler tarafından çocuklara ilişkin yapılan paylaşımlarda birçok mahrem görüntü ve bilgi bulunmakta. Bu durum kötü niyetli kişilerce suistimal aracı olarak kullanılmaktadır. Pedofili sitelerinde kullanılan içeriklerin yarısından fazlası ebeveynler tarafından sosyal medya mecralarında paylaşılan çocuklara ait fotoğraflardan oluşmaktadır. Dünya genelinde birçok ülkede ve ülkemizde bu türden paylaşımlar dava konusu yapılmaktadır."

"Görseller ve bilgilerin suistimal edildiği tespit edildiğinde konu ivedilikle adli makamlara intikal ettirilmeli"

Kürşat Ergün, bazı kısa video paylaşım uygulamalarındaki ihlallere ilişkin birçok ülkede soruşturma başlatıldığını aktararak, Türkiye'de de hukuki açıdan çocuğun kişilik haklarının ve özel hayatın gizliliğinin ihlali değerlendirmesinin yapıldığını, aynı zamanda velayet yükümlülüğünün ihlali konusunun gündeme geldiğini bildirdi.

Ergün, çocukların söz konusu ihlallere konu olmaması için şu önerilerde bulundu:

"Öncelikle ebeveynler, sosyal medya mecralarında mümkün olabildiği ölçüde çocuklarına ait fotoğraf paylaşmamalıdır. Eğer paylaşılacaksa paylaşılan fotoğraflar, çocuğun kişisel haklarını ve özel hayatının gizliliğini ihlal mahiyeti taşımamalıdır. Paylaşım yapılan hesaplar güvenli tutulmalı, herkese açık hale getirilmemelidir. Ebeveynler, çocukların kişisel verilerinin korunması ve özel hayatın gizliliği konusunda bilgi ve farkındalıklarını artırmalıdır. Çocuklara ait görsellerin ve bilgilerin kötü niyetli kişilerce suistimal edildiği tespit edildiğinde konu ivedilikle adli makamlara intikal ettirilmelidir."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Elif Ferhan Yeşilyurt

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Bilişim Hukuku Derneği Başkanı Ergün'den sosyal medyada çocuk görsellerinin paylaşılmasına ilişkin uyarı Açıklaması - Haberler Ekonomi
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