Bilişim Grubu, Gelecek 5.0 Yönetim Kurulu Toplantısı'nı Yaptı

Endüstri 4.0 ve Toplum 5.0'ın ötesinde teknolojik, ekonomik, siyasal alanda gelişimi ve terörden arınmış, huzur içerisinde yaşayan bir dünyayı hedefleyen Gelecek 5.0'ı ilk kez kamuoyuna sunan Bilişim Grubu'nun toplantısı Çadır Köşk'te, 14 Mart 2018'de gerçekleşti.

Bilişim Grubu üyeleri arasında yer alan Yönetim Kurulu Üyesi Ertuğrul Kuru, Türkiye'de yerli ve milli teknolojileri hayata geçirmek üzere bu toplantıda birliktelik oluşturduklarını belirtirken, THY Portföy Yöneticisi Ömür Benek ise, Türkiye'nin teknolojik hedeflere giden yolda bilişim tarafında ne durumda olduğunun ve bu konuda neler yapılması gerektiğinin toplantıdaki ana konulardan biri olduğunun altını çizdi.