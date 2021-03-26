Son dakika haber: Bilişim dolandırıcısı polisin operasyonuyla yakalandı
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Son dakika haber: Bilişim dolandırıcısı polisin operasyonuyla yakalandı

İhlas Haber Ajansı / YAVUZ AKKAN - Haberler | 3. Sayfa

Son dakika 3. sayfa haberi: Bilişim dolandırıcısı polisin operasyonuyla yakalandı Aksaray'da bilişim sistemleri üzerinden 8 kişiyi dolandıran ve hakkında kesinleşmiş 18 yıl 2 ay 7 gün hapis cezası bulunan dolandırıcı polisin operasyonuyla kıskıvrak yakalandı.

Bilişim dolandırıcısı polisin operasyonuyla yakalandı

AKSARAY - Aksaray'da bilişim sistemleri üzerinden 8 kişiyi dolandıran ve hakkında kesinleşmiş 18 yıl 2 ay 7 gün hapis cezası bulunan dolandırıcı polisin operasyonuyla kıskıvrak yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, bilişim sistemleriyle kredi ve banka kartı dolandırıcılığı yaptığı tespit edilen Kenan B. Aksaray İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Asayiş Şubesi ekiplerinin teknik ve fiziki takibine alındı. Aynı yöntemle 8 kişiyi dolandıran ve bu nedenle hakkında kesinleşmiş 18 yıl 2 ay 7 gün hapis cezası bulunan şahsın Fatih Mahallesinde bir ikamette olduğunu tespit eden asayiş ekipleri ikamete yönelik gerçekleştirdiği operasyonla dolandırıcıyı kıskıvrak yakaladı. Şahıs, Aksaray Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi Acil Servisinde yapılan sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edilirken çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak Aksaray T Tipi Kapalı Cezaevine teslim edildi.

Son dakika haber: Bilişim dolandırıcısı polisin operasyonuyla yakalandı
Son dakika haber: Bilişim dolandırıcısı polisin operasyonuyla yakalandı
Son dakika haber: Bilişim dolandırıcısı polisin operasyonuyla yakalandı
Son dakika haber: Bilişim dolandırıcısı polisin operasyonuyla yakalandı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / YAVUZ AKKAN

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