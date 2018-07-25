Bilişim Çocukları, Mobilya Oyunu Geliştirecek

Akdeniz Üniversitesi Eğitim Fakültesi ve Enformatik Bölüm Başkanlığı tarafından "Bilişim Çocukları Kendi Mobil Oyununu Kendin Geliştir" projesi hazırlandı.

TÜBİTAK 4004 Doğa Eğitimi ve Bilim Okulları Destekleme Programı kapsamında kabul edilen proje ile öğrencilerin bilişim teknolojileriyle tanıştırılması hedefleniyor.

Proje kapsamında öğrencilere, programlama ve yazılım geliştirmeyle ilgili bilgi sahibi olmalarını sağlayacak mobil programlama eğitimi verilecek.

Proje yürütücüsü Dr. Öğr. Üyesi Miray Dağyar, yaptığı açıklamada, gelecek nesillerin kendilerine sunulan bilişim teknolojileriyle yetinmek yerine, kullanacakları uygulamaları kendilerinin üretebileceğini bildirdi.

Bunun için bireylerin özellikle küçük yaşlarda kodlama ve bilgisayar programlamayla tanıştırılmasının önemli olduğu vurgulayan Dağyar, "Projesiyle çocuklar sadece başkalarının geliştirdiği oyunları, uygulamaları oynayabilen bireyler olmaktan çıkarılıp öncelikle, kendilerini yazılım geliştirebilen, oyunlar, uygulamalar üretebilen bireyler konumuna getirebilecek programlama bilgisinin ve yazılım geliştirebileceklerine dair özgüvenin temellerini atmayı amaçlıyoruz." ifadesini kullandı.

Proje kapsamında verilecek eğitimin Antalya'da Aksu, Döşemealtı, Kepez, Konyaaltı ve Muratpaşa ilçelerinde ikamet eden ilkokul 4. sınıf öğrencilerine yönelik olduğunu belirten Dağyar, MIT APP Inventor eğitimi, 4 hafta boyunca, haftada 4 saatten 16 saatlik bir eğitim olarak geliştirildiğini ve eğitimin Akdeniz Üniversitesi Enformatik Bölümünde kasım ayında başlayacağını kaydetti.