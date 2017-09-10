Bilişim AŞ Müşterilerine Ne Tür Çözümler Sunuyor?
Bilişim Yazılım Bilişim BI Çözümleri Müdürü Ulaş Kula Bilişim A.Ş'nin müşterilerine sunduğu çözümleri Wise TV'ye açıkladı.
Bilişim Yazılım Bilişim BI Çözümleri Müdürü Ulaş Kula Bilişim A.Ş'nin müşterilerine sunduğu çözümleri Wise TV'ye açıkladı.
Bilişim A.Ş'nin yıllar boyunca proje üzerinden çalışmalar yürüttüğünü belirterek sözlerine başlayan Kula kamu sektöründe sıfır hata oranı ile çalıştıkları 200'ü aşkın başarılı projeleri bulunduğunu belirtti. Kula projelerden elde ettikleri tecrübeleri 15 yıldır ürünlerine aktardıklarını da açıklayarak AHR, ERP, döküman sistemleri ve iş zekası sistemleri üzerinden uzun yıllardır müşterilerine fayda sağladıklarını sözlerine ekledi.
Kaynak: Wise.tv