Bilişim AŞ Kimdir?







Bilişim Yazılım Bilişim BI Çözümleri Müdürü Ulaş Kula Bilişim A.Ş ve misyonunu Wise TV'ye açıkladı.



Hacettepe Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği bölümününve Türkiye bilişim derneğinin kurucusu Profesör Doktor Aydın Köksal tarafından 1985 yılında kurulan Bilişim A.Ş.'nin sektördeki en eski yazılım firmalarından bir tanesi olduğuna dikkat çeken Kula firmanın bilişim ve yazılım endüstrisinde bir km taşı olduğunu, kuruluş misyonlarının da Türkiye'nin bilişim toplumuna dönüşümüne hizmet etmek ve gençleri yetiştirerek en son teknolojiler ile ülkedeki tüm sektörlerin verimliliğini ve karlılığını sürekli artırmak olduğunu belirtti.



