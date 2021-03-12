Bilirkişiye rüşvet davasında fotoğraflı delil dosyada

ANKARA'da Zeynep K.'nın (60) tekstilci eşi Ahmet K.'ya (62) açtığı boşanma davasında tarafların ekonomik durumlarının tespiti için atanan bilirkişi Cemal K. hakkında, davalı kocadan lehine rapor hazırlamak için 50 bin lira rüşvet aldığı suçlamasıyla dava açıldı. Cemal K.'nın, Ahmet K.'nın ofisinde hazırladığı raporu incelerken çekilen fotoğrafı ve rüşvet içerikli WhatsApp görüşmeleri de delil olarak dosyaya girdi.

Zeynep K., 1 çocuğunun babası 33 yıllık eşi tekstilci Ahmet K.'ya geçimsizlik nedeniyle, 2017'de 'boşanma' ve 'mal rejimi' davası açtı. Zeynep K., 2018 yılında da eşinin kendisini aldattığı iddiasıyla, 'zina' suçlamasıyla ayrı bir dava açtı. 3 dava Ankara 4'üncü Aile Mahkemesi'nde birleştirildi. Mahkeme, yoksulluk nafakası, maddi ve manevi tazminatla ilgili tarafların ekonomik durumunun tespiti için müşterek sahip oldukları tekstil şirketine yerinde inceleme yetkisi de vererek bilirkişi ataması yaptı. Yaklaşık 2 yıl süren davada 18 Temmuz 2019'da boşanma kararı veren mahkeme, Zeynep K.'ya 50 bin lira maddi, 25 bin lira manevi tazminat, karar kesinleşene kadar da her ay 5 bin lira tedbir nafakası verilmesine hükmetti. Zeynep K., avukatı aracılığıyla boşanma sebebi, tedbir nafakasının miktarı, yoksulluk nafakası ve maddi ve manevi tazminata ilişkin kararı 17 Ekim 2019'da istinafa taşıdı.

KARARDAN SONRA RÜŞVET DAVASIDava istinaf aşamasındayken Ahmet K.'nın şirketinde o dönem muhasebeci olarak çalışan S.Ç.Ü., 30 Ekim 2019'da Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına ihbar dilekçesi vererek, eski patronunun boşanma davası sırasında dosyaya bilirkişi olarak atanan Cemal K.'ya 50 bin lira rüşvet karşılığında istediği şekilde bilirkişi raporu hazırlattığını iddia etti. S.Ç.Ü. ayrıca rüşvetin ispatı olarak bilirkişi Cemal K.'nın şirkette patronuna ait odada, raporu incelerken çektiği fotoğraf ile rüşvet içerikli WhatsApp yazışmalarını savcılığa delil olarak iletti. Soruşturma sonunda bilirkişi Cemal K., Ahmet K. ve oğlu İhsan K., hakkında 'rüşvet almak ve vermek' suçlarından iddianame düzenlendi.'PAZARLIKSIZ 50 BİN LİRA'İddianamede, ihbarcı S.Ç.Ü.'nün, ifadesine yer verildi. S.Ç.Ü. ifadesinde, Cemal K.'nın, patronu Ahmet K.'nın istediği doğrultuda rapor hazırladığını iddia ederek, "İşyerinin yetkilisi Ahmet K.'nın oğlu İhsan K., idi. 2019 Şubat ayında bilirkişi inceleme yapmak için şirkete geldi. Benim odamda bilirkişi, Ahmet K.'ya, 'bu konuda size yardımcı olabilirim' dedi. Daha sonra patronun odasına geçtik. Bilirkişi, boşanma davaları ile ilgili avukatlara ders verdiğini, bu konuda kendilerine de yardımcı olabileceğini, taşınmazların üzerinde olan rehinlerin ilk duruşmada kaldırılabileceğini, bu anlamda belli bir ücret karşılığında dava ve şirket için danışmanlık yapabileceğini söyledi. Önemli olan, malların tasfiyesi davası olduğunu bu konuda da kendilerine yardım edeceğini ve bu işten zararsız kurtaracağını söyledi. Ahmet K.'nın bu işin karşılığında ne kadar istediğini sorması üzerine bilirkişi, 'pazarlıksız 50 bin lira' dedi" ifadelerini kullandı.RÜŞVET YAZIŞMALARI İDDİANAMEDES.Ç.Ü. iddianamedeki ifadesinde ayrıca patronu Ahmet K.'nın, bilirkişi Cemal K.'ya 50 bin liranın 25 bin lirasını Batıkent'te bir kafede elden verdiğini, geri kalan 25 bin lira için ise senet konusunda anlaştıklarını iddia etti. S.Ç.Ü., daha sonra bilirkişi Cemal K.'nın şirkete danışmanlık yapmaya başladığını ileri sürerken, görüşmeler sırasında bilirkişi Cemal K.'nın fotoğrafını patronunun odasında hazırladığı raporu incelerken cep telefonuyla çektiğini belirtti. S.Ç.Ü., bu süre içerisinde Cemal K. ile irtibatlı olduğunu, sürekli mesajlaştıklarını, hem kendisinin hem de Ahmet K. ve oğlu İhsan K.'nın defalarca telefon görüşmesi yaptığını ileri sürdü. S.Ç.Ü.'nün, Cemal K. ile rüşvet içerikli masaj dökümleri de dosyaya girdi., AHMET K.'NIN OFİSİNDE ÇEKİLMİŞCemal K.'ya ait 2 GSM hattının baz ve sinyal bilgilerini içeren Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu raporu da iddianamede yer aldı. Raporda, bilirkişi Cemal K.'nın telefonundan 14 kez Ahmet K.'ya ait işyerinden baz sinyali tespit edildiği belirtildi. Yine ihbarcının, rüşvetin verildiğini iddia ettiği adreslerde de aynı tarihlerde bilirkişiye ait telefonun baz sinyalinin tespit edildiği raporda yer aldı. İddianamede ayrıca, S.Ç.Ü.'nün cep telefonu ile çektiği fotoğrafın yakınlaştırılmak suretiyle incelendiği, Cemal K.'nın önünde duran dosyanın, Ankara 4'üncü Aile Mahkemesi'nde görülen 2019/1930 esas sayılı dosyaya sunulan bilirkişi raporu olduğunun tespit edildiği aktarıldı. Fotoğrafın Ahmet K.'nın iş yerindeki ofisinde çekildiğinin emniyet raporu ile tespit edildiği belirtildi.18 YILA KADAR HAPİS TALEP EDİLDİİddianameyi düzenleyen savcı Oğuzhan Yüce, Ahmet ve İhsan K.'nın rüşvet vermek konusunda bilirkişi Cemal K. ile anlaştıklarını, bu nedenle 3 sanığın 'rüşvet almak ve vermek' suçunu işlediklerinin sabit olduğunu belirterek, bilirkişi hakkında 5 yıl 3 aydan 18 yıla kadar, baba ve oğlu hakkında da 4 yıldan 12 yıla kadar hapis cezası istedi. Delillerle birlikte Ankara 10'ncu Ağır Ceza Mahkemesi'ne gönderilen iddianame kabul edilerek, dava açıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Özkan ARSLAN