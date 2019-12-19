Bilirkişiler OMÜ ile iş birliği protokolü imzaladı

19.12.2019 14:07 | Son Güncelleme: 19.12.2019 14:11

Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Hacı Fevziye Arslan Bafra İşletme Fakültesi ile Samsun Bölge Bilirkişiler Derneği arasında, ortak bilimsel çalışmalar ile eğitim-öğretim ve kültürel iş birliği anlaşması protokolü imzalandı.



Protokol kapsamında Samsun Bölge Bilirkişiler Derneği Hacı Fevziye Arslan Bafra İşletme Fakültesi bünyesindeki bölümler ile Sigortacılık ve Aktüerya Bölümü öğrencilerine yönelik sektör üniversite işbirliğine dayalı faaliyetler yürütecek. Dernek tarafından üniversite öğrencilerine yönelik ücretsiz eğitim-öğretim faaliyetleri düzenlemek ve desteklemenin yanında öğrencilerin zorunlu stajlarını yapması içinde destek sağlanacağı taahhüt edildi.



Yapılan iş birliği ile tarafların eğitim öğretim ve sektörel organizasyonlardaki deneyimlerini birbirlerine aktarma çalışmalarının teşvik etmek amaçlandı. İmza töreninde bir konuşma yapan Fakülte Dekanı Prof. Dr. Yüksel Terzi üniversite sektör iş birliği ile öğrencilerin, sosyal yaşama ve piyasa koşullarına oryantasyonlarının önemine değindi.



Bafra Hacı Fevziye Arslan İşletme Fakültesinde yapılan protokol imza törenine, Ondokuz Mayıs Üniversitesi Hacı Fevziye Arslan Bafra İşletme Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Yüksel Terzi, Samsun Bölge Bilirkişiler Derneği Başkanı Sedat Urkaya, derneğin Çorum İl Temsilcisi Fatih Kankurdan, Amasya İl Temsilcisi Ecz. Aysin Melek Taşdelen ve fakülte öğretim görevlileri ile öğrenciler katıldı. - SAMSUN

Kaynak: İHA