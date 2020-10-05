Bilirkişiler Federasyonu Oluşumu Platformu'ndan Ticaret Bakanlığına ziyaret
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Bilirkişiler Federasyonu Oluşumu Platformu'ndan Ticaret Bakanlığına ziyaret

05.10.2020 15:35 | Son Güncelleme: 05.10.2020 15:38
Bilirkişiler Federasyonu Oluşumu Platformu'ndan Ticaret Bakanlığına ziyaret

Samsun Bölge Bilirkişiler Derneği Başkanı Sedat Urkaya, oluşturdukları Bilirkişiler Federasyonu Oluşumu Platformu kurucularınca Ticaret Bakanlığına ziyarette bulunduklarını bildirdi.

Samsun Bölge Bilirkişiler Derneği Başkanı Sedat Urkaya, oluşturdukları Bilirkişiler Federasyonu Oluşumu Platformu kurucularınca Ticaret Bakanlığına ziyarette bulunduklarını bildirdi.

Urkaya, yaptığı yazılı açıklamada, 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun ve 9 Temmuz 2020 tarih ve 30826 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren Tüketici Hakem Heyetleri Bilirkişilik Yönetmeliği hükümleri gereğince, Ticaret Bakanlığı tarafından il müdürlüklerine müracaatla oluşturulacak bilirkişi listeleri için duyurular yapıldığını kaydetti.

2018 yılından bu yana faaliyetlerini bölge dernekleri olarak yürüten Bilirkişiler Federasyonu Oluşumu Platformunun kurucuları olarak Ankara Anadolu Bilirkişiler Derneği Başkanı Erdinç Arısoy ve Platform üyesi Fatih Kankurdan ile Ticaret Bakanlığı Tüketicinin Korunması ve Piyasa Gözetimi Genel Müdürlüğü Genel Müdür Yardımcısı Bayram Uzunoğlan ve Daire Başkanı Kadir Yılmaz'ı ziyaret ettiklerini belirten Urkaya, karşılıklı görüş alışverişinde ve istişarelerde bulunduklarını aktardı.

Bilirkişilik Temel Eğitimi almış, sektör ve mesleklerinde deneyim, tecrübe, bilgi birikimleri ile mevzuatlar gereği adli ve tüketici alanlarında adaletin tecillisi, tüketicinin sorunlarının değerlendirilmesi ve çözüme kavuşturulması noktasında, ülke genelinde 48 bine yakın bilirkişinin, belirlenen meslek alanlarından il merkezlerinde bulunan Ticaret İl Müdürlükleri vasıtasıyla Tüketici Hakem Heyetleri Bilirkişiliğine başvurularının 01Aralık 2020 tarihine kadar gerçekleştirilmesi gerektiğini hatırlatan Urkaya, şunları kaydetti:

"12 bölgede mevcut olan Bilirkişi Derneklerimizin, üyelerimizin ve bilirkişilerimizin, kamu görevi niteliğine haiz bilirkişilik faaliyetini icra etmeleri için gerekli şartlara ilişkin detayların İl Merkezlerinde Ticaret İl Müdürlüklerinden, internet üzerinden Ticaret Bakanlığı sayfalarından ve dernek merkezlerimizde bilgi alabileceklerdir. Bilirkişiler Derneklerimiz ve Federasyon Oluşum Platformumuz daima kamu görevi bilinciyle devletimizin tüm adli, idari, tüketici ve tahkim alanlarındaki bilirkişilik faaliyetlerinin icrasında bulunan bilirkişilerimizin koordinasyonu için çaba ve gayretlerine devam etmektedir."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Recep Bilek

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