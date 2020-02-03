Bilirkişi raporunda Berkin Elvan 'tali kusurlu', sanık polis 'asli kusurlu' bulundu

03.02.2020 13:07 | Son Güncelleme: 03.02.2020 13:12

Berkin Elvan'ın ölümüne ilişkin davada İzmir Foça Jandarma Komando Okulu ve Eğitim Merkezi Komutanlığı heyeti tarafından ek bilirkişi raporu hazırlandı. Raporda sanık polis asli kusurlu bulunurken, Berkin Elvan'ın tali kusurlu olduğu kaydedildi.



Gezi Parkı olaylarında Okmeydanı'nda kafasına gaz kapsülü isabet eden ve tedavi gördüğü hastanede 269 gün sonra hayatını kaybeden Berkin Elvan'ın ölümüne ilişkin davanın dosyasına İzmir Foça Jandarma Komando Okulu ve Eğitim Merkezi Komutanlığı heyeti tarafından hazırlanan 4 sayfalık ek bilirkişi raporu girdi.



Raporda, kolu dirseğinden beyaz sargı ile sarılı olan, ZET tüfeği kullanan ve sanık polisin, 'Göz Yaşartıcı Gazlar ve Gaz Maskelerinin Kullanımı Kursu' eğitimi aldığı, toplumsal olayda gaz kullanımı ile ilgili kanuni sınırların bilincinde ve uygulamadan doğacak hukuki boyutları yorumlayabilecek seviyede bir personel olduğu kaydedildi. Polisin gaz atışını gösterici grubun olduğu alana yaptığı kaydedildi.



Berkin Elvan'ın vurulma anı olarak kabul edilen zamanda polisin gazla yapmış olduğu müdahaleyi inceleyen heyet, gaz atışını bölgesel olarak gösterici grubun bulunduğu alana doğru yaptığı, gaz tüfeğinin ateşlenmesi ile maktulün hızlıca Gaziler Sokağı istikametine doğru hareketlendiği anda yaralanmasının eş zamanlı olarak aniden gerçekleşmiş olabileceğini ifade etti.



Olayın istem dışı gerçekleştiği belirtildi



Raporda, gaz tüfeği ile gaz fişeklerinin kullanımında bölgesel olarak atış yapılması, noktasal olarak bir hedefi vurmaya yönelik kullanımının olmaması, gaz fişeğinin namlu çıkışının ilk hızının ortalaması 75m/sn olması sebepleriyle meydana gelen olayın, istem dışı gerçekleştiğinin kuvvetle muhtemel olarak kabul edildiği belirtildi.



Sanığın asli kusurlu olduğu raporda yer aldı



Kolluk görevlisinin olayın meydana gelmesinde hangi irade ile hareket ettiğine ilişkin dosya kapsamında bir beyan veya belge olmadığı, ortaya çıkan sonuç itibariyle kolu dirseğinden beyaz sargı ile sarılı olan, ZET tüfeği kullanan ve sanık polisin asli kusurlu olduğunu belirtildiği raporda, Berkin Elvan'ın görüntülerin net olmamasından dolayı gösteri grubu eylemlerine katılıp katılmadığının tespit edilemediği belirtildi.



Elvan'ın barışçıl gösteri yapmayan grupla hareket ettiği kaydedildi



Raporda, Berkin Elvan'ın barışçıl gösteri yapmayan grubun bulunduğu alanda yaralandığı kaydedildi. Elvan'ın yaralandıktan sonra hastanede üzerinde 11 adet torpilin daha fazla ses, gürültü ve basınç oluşturmak maksadı ile gruplar halinde birbirlerine bantlı vaziyette çıkması sebebi ile gösterici grupla hareket ettiği kuvvetle muhtemel olarak değerlendirildi.



Elvan tali kusurlu bulundu



Berkin Elvan'ın yasa dışı eylemlerde bulunan gösterici grubun bulunduğu alanda olduğunun belirtildiği raporda, kendi güvenliği ile ilgili gerekli özeni göstermediğinden dolayı olayın meydana gelmesinde tali kusurlu olduğu kaydedildi. Berkin Elvan'ın ölümüne ilişkin yargılamaya İstanbul 17. Ağır Ceza Mahkemesince 5 Şubat'ta devam edilecek. - İSTANBUL

Kaynak: İHA