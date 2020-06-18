Bilinen en genç "atarca" yıldız keşfedildi
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Bilinen en genç "atarca" yıldız keşfedildi

Bugüne kadar bilinen en genç "atarca" yıldız keşfedildi.

Bilinen en genç
18.06.2020 14:41 | Son Güncelleme: 18.06.2020 14:44

Bugüne kadar bilinen en genç "atarca" yıldız keşfedildi.

ABD Havacılık ve Uzay Ajası (NASA) ve Avrupa Uzay Ajansında (ESA) görevli gök bilimcilerin keşfettiği, "pulsar" da denilen atarca yıldız ile ilgili ayrıntılar, "Astrophysical Journal" Dergisi'nde yayımlandı.

"Swift J1818.0-1607" ismi verilen atarca yıldızın, 240 yaşında hesap edildiği ve kozmik standartlarda "gerçek bir yenidoğan" olduğu belirtildi.

Nötron yıldız sınıfına giren atarca yıldızın, ilk kez muazzam X ışığı patlamasının meydana geldiği 12 Mart'ta NASA'nın Neil Gehrels Swift Gözlemevince fark edildiği kaydedildi.

"Kozmik bebeğin" fiziksel özellikleri

Bunun sonrasında ESA'nın XMM-Newton Gözlemevi ve NASA'nın NuSTAR teleskobuyla takibe alınan "kozmik bebeğin" fiziksel özellikleri saptandı.

Nötron yıldızın, dev bir yıldızın tükenerek patlamasından sonra arta kalan son derece yoğun kütleli madde olduğu ifade ediliyor.

Evrende kara delikten sonra en yoğun nesneler arasında gösterilen nötron yıldızının bir çay kaşığına eşdeğer parçasının, Dünya'da 4 milyar ton ağırlığında geleceği belirtiliyor.

"Kalp gibi atan" anlamına gelen "pulsar" ya da atarca yıldızlar, kalp atışları gibi muntazam aralıklarla uzaya radyo dalgaları gönderen nötron yıldızları olarak biliniyor.

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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