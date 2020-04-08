SON DAKİKA ANA SAYFA MANŞETLER SPOR EKONOMİ FİNANS MAGAZİN DÜNYA TÜM HABERLER
Canlı Borsa Finans Ekonomi Haberler Yazarlar Borsa Döviz Altın Kripto Paralar Faiz Dış Piyasalar Akaryakıt
FLASH HABER: Koronavirüs salgınında son durum ne? İşte ülke ülke tüm vakalar
Haberler ›› Ekonomi ›› "Bilinçsizce yerlere atılan eldiven ve maskeler enfekte olan kişi sayısını artırabilir" - Ekonomi
Koronavirüs, Ekonomi

"Bilinçsizce yerlere atılan eldiven ve maskeler enfekte olan kişi sayısını artırabilir"

Rıza Erkanlı, "Bilinçsizce yerlere atılan eldiven ve maskeler enfekte olan kişi sayısını arttırabileceğini belirtirken, bu atıkların ivedilikle bertaraf edilmesi gerektiğini söyledi.

08.04.2020 11:08 | Son Güncelleme: 08.04.2020 11:08

Rıza Erkanlı, "Bilinçsizce yerlere atılan eldiven ve maskeler enfekte olan kişi sayısını arttırabileceğini belirtirken, bu atıkların ivedilikle bertaraf edilmesi gerektiğini söyledi.

Tüm dünyayı etkisi altına alan Koronavirüs (COVID-19) salgınının ardından toplum sağlığını korumak adına alınan tedbirler arasında yer alan tek kullanımlık maske ve eldivenlerin bilinçsizce atılması salgının daha fazla kişiye bulaşmasına neden olabiliyor. Konu hakkında açıklamalarda bulunan Erkanlı Holding Yönetim Kurulu Başkanı Rıza Erkanlı, kontamine olan tek kullanımlık eldiven ve maskelerin; mümkünse öncelikli olarak en yakın tıbbi atık kutusuna veya bir poşet içerisinde ağzı bağlanarak çöp kutularına atılması gerektiğinin altını çizdi. Türkiye'de gayrimenkul sektöründe hayata geçirdikleri geliştirme ve yatırım odaklı projelerin yanı sıra holding bünyesinde yer alan Eral Atık Yönetimi şirketi ve bu alandaki diğer grup firmaları ile atıkların bertaraf edilmesi konusunda 2005 yılından bu yana çalışmalar yürüttüklerini anlatan Erkanlı, yenilikçi çevre teknolojilerine sahip atık tesislerinin kuruluşuna öncülük ettiklerini belirtti.

"Tıbbi ve kontamine atıklarda mevzuata uygun hareket edilmeli"

Atık yönetiminin hassasiyet gerektiren bir konu olduğunun, koronavirüs salgınının ardından bu alandaki hassasiyetin daha da artması gerektiğinin altını çizen Erkanlı, salgınının ardından toplum sağlığını korumak adına tüm hastanelerin maksimum kapasite çalıştığını ve yoğun bir tedavi sürecinin yaşandığını anımsattı.

Salgının ardından çok fazla tıbbi ve kontamine olmuş atığın çıkmaya başladığını anlatan Erkanlı, "Hastane, sağlık ocağı ve karantina merkezleri gibi yerlerin kanalizasyon çıkışları ayrıca hassasiyet gösterilmesi gereken bir konu. Ülkemizdeki hastanelerden çıkan tıbbi atıkların sterilizasyonu ve bertarafı 'Tıbbi Atıkların Kontrolü' yönetmeliğine göre gerçekleştiriliyor. Fosseptik atıkların lisanslı firmalar tarafından alınarak bu sürece en uygun şekilde bertaraf edilmesine özen gösteriliyor. Tıbbi ve kontamine atıkların da mevzuata uygun şekilde ayrıştırılarak insanların temas edemeyeceği şekilde biriktirilmesi ve ivedilikle bertaraflarının sağlanması gerekli. Bu konuya dikkat edilmemesi durumunda; oluşan atıklar sağlıklı bireyleri tekrar enfekte etme riski taşıyabilir, bu nedenle de vaka sayısında artış yaşanabilir" şeklinde konuştu.

"Bu atıkların ivedilikle bertaraf edilmesi gerekli"

Maske ve eldiven kullanıldığında da para, evrak ve poşet gibi sıkça el değiştiren materyallerle temastan sonra dikkatli olunması gerektiğini belirten Erkanlı, "Maske ve eldiven kullandığı sırada bu tip materyallerle temasta bulunan herkesin, Sağlık Bakanlığı tarafından belirlenen tedbirlere uyması gerekiyor. Bu süreçte kontamine olan tek kullanımlık eldiven ve maskelerin, kullanımın ardından mümkünse öncelikli olarak en yakın tıbbi atık kutusuna veya bir poşet içerisinde ağzı bağlanarak çöp kutularına atılması lazım. Aksi taktirde salgından etkilenen kişi sayısı daha fazla artabilir. Enfekte olan hastaların birçoğunun semptom göstermiyor oluşu, bulaştırma riskini daha da artıyor" dedi.

Erkanlı, sözlerine şöyle son verdi: "Unutmayalım ki çöplerin ayrıştırılmasını sağlayan çalışanlar da ailelerimizden ve onlara bulaşması demek yine bizlerin de bu hastalıktan etkilenmesi demek. Ülkece hassasiyet gösterdiğimiz bugünlerde bu atıkların ivedilikle bertarafının gerçekleştirilmesi hem hastalarımızın hem de ülkemiz için çalışan doktor ve görevlilerin sağlığının riske atılmasını engelleyecek". - İSTANBUL

Kaynak: İHA

Abone Ol
Google'da Takip Et
Paylaş
Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş!

Ekonomi Manşet

Haberler

Dolar yükselmeye devam ediyor! İşte son durum Ekonomi
Dolar yükselmeye devam ediyor! İşte son durum
Araç sahipleri dikkat! Motorine zam geliyor Ekonomi
Araç sahipleri dikkat! Motorine zam geliyor
Korona nedeniyle ünlü hava yolu şirketi kapandı! 2 bin kişi işsiz kaldı Ekonomi
Korona nedeniyle ünlü hava yolu şirketi kapandı! 2 bin kişi işsiz kaldı
Koronavirüs çalışmalarına katılanlara 6 bin liraya kadar burs verilecek Ekonomi
Koronavirüs çalışmalarına katılanlara 6 bin liraya kadar burs verilecek
Korona fırsatçıları iş başında! 60 TL'lik yol ücreti 800 TL oldu Ekonomi
Korona fırsatçıları iş başında! 60 TL'lik yol ücreti 800 TL oldu
Albayrak'tan yeni dünya düzeni vurgusu: Güçlü şekilde yer alacağız Ekonomi
Albayrak'tan yeni dünya düzeni vurgusu: Güçlü şekilde yer alacağız
Son dakika: Hazine ve Maliye Bakanı Albayrak: Ücretsiz izne çıkarılan çalışanlar için maaş desteği başlatacağız
Son dakika: Hazine ve Maliye Bakanı Albayrak: Ücretsiz izne çıkarılan çalışanlar için maaş desteği başlatacağız
Osmaniye'deki üreticiler elde kalan binlerce demet ıspanağı Savrun Çayı'na döktü
Osmaniye'deki üreticiler elde kalan binlerce demet ıspanağı Savrun Çayı'na döktü
242 yıllık İngiliz perakende zinciri Debanhams iflasa hazırlanıyor
242 yıllık İngiliz perakende zinciri Debanhams iflasa hazırlanıyor
BDDK, bankalara kredilerin amacı dışında kullanılmamasını tavsiye etti
BDDK, bankalara kredilerin amacı dışında kullanılmamasını tavsiye etti
Altının kilogramı 359 bin 300 liraya yükseldi
Altının kilogramı 359 bin 300 liraya yükseldi
Koronavirüs Diyarbakır ciğerini de vurdu! Satışlar yüzde 90 azaldı
Koronavirüs Diyarbakır ciğerini de vurdu! Satışlar yüzde 90 azaldı
Son Dakika: Araç sahipleri dikkat! Benzine indirim geldi
Son Dakika: Araç sahipleri dikkat! Benzine indirim geldi
Koronavirüs salgınında kartla en çok harcama yapılan üç sektör belli oldu
Koronavirüs salgınında kartla en çok harcama yapılan üç sektör belli oldu
Mahkeme kredi masraflarına faiz işleten bankayı haksız buldu
Mahkeme kredi masraflarına faiz işleten bankayı haksız buldu
Nazilli'de esnaflar 25 bin TL'lik krediye koştu
Nazilli'de esnaflar 25 bin TL'lik krediye koştu
Ankara Büyükşehir Belediyesi, 17 bin 492 kişiye nakit destek kartları dağıtacak
Ankara Büyükşehir Belediyesi, 17 bin 492 kişiye nakit destek kartları dağıtacak
136 bin firmanın KOSGEB taksitleri 3 ay ertelendi
136 bin firmanın KOSGEB taksitleri 3 ay ertelendi
Koronavirüs salgını sonrası temassız ödemeler 3 kat arttı
Koronavirüs salgını sonrası temassız ödemeler 3 kat arttı
Altını olanlar dikkat! İşte gram, çeyrek ve cumhuriyet altını fiyatları
Altını olanlar dikkat! İşte gram, çeyrek ve cumhuriyet altını fiyatları
Son Dakika: Tüm araçlar için egzoz emisyon ölçümü süresi ertelendi
Son Dakika: Tüm araçlar için egzoz emisyon ölçümü süresi ertelendi
'Biz Bize Yeteriz Türkiyem' kampanyasını sırtlayan 10 isim! İlk sırada Cihan Kamer var
"Biz Bize Yeteriz Türkiyem" kampanyasını sırtlayan 10 isim! İlk sırada Cihan Kamer var
Dolar kaç liradan işlem görüyor? İşte son durum
Dolar kaç liradan işlem görüyor? İşte son durum
Limon ihracatı Tarım ve Orman Bakanlığı'nın ön iznine bağlandı
Limon ihracatı Tarım ve Orman Bakanlığı'nın ön iznine bağlandı
Emeklilerin bayram ikramiyeleri bugün itibarıyla hesaplara yatırılacak
Emeklilerin bayram ikramiyeleri bugün itibarıyla hesaplara yatırılacak
Araç sahipleri dikkat! Dün zam yapılan benzine bugün indirim geliyor
Araç sahipleri dikkat! Dün zam yapılan benzine bugün indirim geliyor
Koronavirüs sonrası gıdada aksama olmaması için özel paket hazırlandı! Anlık takip yapılacak
Koronavirüs sonrası gıdada aksama olmaması için özel paket hazırlandı! Anlık takip yapılacak
Son Dakika: Koronavirüse karşı evsizlere konaklama projesi başlıyor
Son Dakika: Koronavirüse karşı evsizlere konaklama projesi başlıyor
Karantina günlerini değerlendiren anne kız, evde yaptıkları doğal ürünlerin siparişlerine yetişemiyor
Karantina günlerini değerlendiren anne kız, evde yaptıkları doğal ürünlerin siparişlerine yetişemiyor
Rekabet Kurumu başvuruları e-Devlet üzerinden yapılabilecek
Rekabet Kurumu başvuruları e-Devlet üzerinden yapılabilecek
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Politika Ömer Çelik Ekrem İmamoğlu Abdülhamit Gül Mustafa Destici Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Şeyma Subaşı Fahrettin Koca Levent Yamanel Recep Tayyip Erdoğan
Spor Falcao Rüştü Reçber Sergen Yalçın Dorukhan Toköz Ahmet Nur Çebi
Daha Fazla Polis Antalya Beşiktaş Futbolcu
Şu an buradasınız: "Bilinçsizce yerlere atılan eldiven ve maskeler enfekte olan kişi sayısını artırabilir" - Ekonomi
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 8.4.2020 11:37:45. #1.15#
title