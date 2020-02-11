"Bilinçsizce yapılan diyetler insan hayatını riske atıyor"

11.02.2020 15:28 | Son Güncelleme: 11.02.2020 15:28

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi (ESOGÜ) Sağlık Uygulama ve Araştırma Hastanesinde görevli Uzman Diyetisyen Nur Ateş Şahinkaya, bilinçsizce yapılan diyetlerin insan hayatını riske attığı uyarısında bulundu.

Şahinkaya, yaptığı yazılı açıklamada, gelişen teknoloji ve iletişim sayesinde hızla yayılan doğru veya yanlış her türlü bilgi insan sağlığını etkilediğini belirterek, sağlıklı ve güzel insan anlayışının değiştiğini vurguladı.

Günümüzde özellikle zayıf olmanın güzellik, sağlık ve başarıyla eşleştirilmesi, kilolu olmanın ise değersizleştirilmesinin insanlar üzerinde sosyal baskıya yol açtığını, bunun da bozulmuş bir beden algısına sebep olduğunu kaydeden Şahinkaya, açıklamasında şu görüşlere yer verdi:

"Hal böyle olunca kilolu bireyler zayıflamak için her yöntemi denemekte ve zayıflamak uğruna bilinçsizce yapılan diyetler insan hayatını riske atmakta. Özellikle son zamanlarda popüler olan aralıklı oruç tutma diyeti veya intermittent fasting diyeti de bunlardan biridir. Bu diyet size ne yiyeceğinizi söylemiyor ne zaman yiyeceğinizi söylüyor. Buna göre bazen günde bir defa yemek yiyip 24 veya 36 saate kadar tüm öğünleri atlayabiliyorsunuz ya da 5 gün zayıflatıcı diyetinizi yapıp birbirini takip etmeyen iki gün 500 kaloriden az alıyorsunuz. Bir başka versiyonunda ise ilk öğünü gündüz saat 12.00'de ve son öğünü en geç saat 20.00'de yapıyorsunuz. Bu beslenme düzeninin, ağırlık kaybı sağlasa da uzun süren açlık sürelerinden kaynaklı baş ağrısı, halsizlik, baş dönmesi ve kan şekerinde düşüşler meydana getirebileceği bilinmekte ve üzerine yapılmış çalışmaların yetersiz olması sebebiyle tercih edilmemesi gerekmektedir. Bu, besin ögeleri yönünden dengesiz ve özellikle yeterli protein alımını kısıtlayıcı olması sebebiyle sağlıklı olmayan bir zayıflama yöntemidir. Hangi diyetin, ne zaman ve nasıl uygulanması gerektiği konusuna gelince, öncelikle diyetinizin tıpkı parmak iziniz gibi size özel olması gerek. Gerek zayıflama diyeti gerekse hastalıklarınıza yönelik tedavi amaçlı diyete başlamak için ilk adım hekiminizden geçer."

Kaynak: AA