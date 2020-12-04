Bilinçsizce kullanılan vitamin hapları, hastalıklara davetiye çıkarıyor
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Bilinçsizce kullanılan vitamin hapları, hastalıklara davetiye çıkarıyor

04.12.2020 09:36 | Son Güncelleme: 04.12.2020 09:40
Bilinçsizce kullanılan vitamin hapları, hastalıklara davetiye çıkarıyor

KORONAVİRÜSE karşı bağışıklık sistemini güçlendirmek isteyen birçok kişi, vitamin haplarına yöneldi.

KORONAVİRÜSE karşı bağışıklık sistemini güçlendirmek isteyen birçok kişi, vitamin haplarına yöneldi. Bilinçsizce kullanılan vitamin haplarının birçok hastalığa neden olabileceğini belirten Samsun Eczacı Odası Başkanı Onur Ferhat Karacan, "En sağlıklı vitamin, sebze ve meyvelerde saklı" dedi.

Dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgını, bağışıklık sistemi düşük olan kişileri olumsuz etkiliyor. Bu nedenle bağışıklığını güçlendirmek isteyen birçok kişi çareyi vitamin haplarında arıyor. Hem internet ortamından hem de eczanelerden alınan vitamin haplarının bilinçsiz kullanımı ise kemik ve böbrek hastalıkları başta olmak üzere birçok hastalığa zemin hazırlıyor. Komşudan duyarak, reklamlarda görerek ve beğenerek vitamin haplarının kullanılmaması gerektiğini belirten Samsun Eczacı Odası Başkanı Onur Ferhat Karacan, en sağlıklı vitaminin sebze ve meyvelerde saklı olduğunu vurguladı. Karacan, vitamin haplarını kullanmak zorunda olan kişilerin ise mutlaka doktora danışması gerektiğini belirtti.

'BU ÜRÜNLER DİREKT İNSAN SAĞLIĞIYLA ALAKALI'Özellikle kış aylarında bu tür haplara talebin her zaman olduğunu ifade eden Samsun Eczacı Odası Başkanı Onur Ferhat Karacan, "Ancak pandemi döneminde talep daha da artmış durumda. Aslında vitamin ve mineral dediğimiz şeyler sebze ve meyvede olan şeylerdir. Dolayısıyla herkese öncelikle doğru ve sağlıklı beslenmeyi tavsiye ediyoruz. Pandemi dönemi insanları farklı şeylere yönlendirdi ama burada bir bilinçsizlik var. Çünkü vitamin ve mineraller, tabletlerin içine alındı. Bu tarz ürünlerin, Tarım ve Orman Bakanlığı'ndan onay alınarak piyasa sürülmesini de doğru bulmuyoruz. Çünkü bu ürünler direk insan sağlığıyla alakalıdır. Vitaminlerin hepsi farmasötik formadadır yani ilaç haline getirilmiştir. Dolayısıyla bunların onayı ve takibi Sağlık Bakanlığı tarafından yapılmalıdır" dedi.'AYAKKABI SATIN ALIR GİBİ VİTAMİN HAP KAMPANYASI OLUYOR'İnsanların bilinçsizce vitamin haplarına yöneldiğini belirten Başkan Karacan, şunları söyledi: "Bu hapları çok rahat alabiliyorsunuz. İnternet ortamından sadece bir tuşa basıp satın alınabiliyor. Bu ürünleri çocuklar da alabilir. Vitaminler, ilaç haline gelmişse eğer dikkat etmemiz gerekiyor. Ayrıca internet ortamında bu işin dolandırıcılığı yapılıyor. Bir vitamin fiyatı 50 lirayken, bir alana bir bedava diyerek 125 liraya satıyorlar. Ayakkabı satın alır gibi 'bir alana bir bedava' kampanyaları oluyor. Bu bilinçsiz kullanım, kemik ve böbrek hastalıklarına da neden olabilir. Bu tarz ürünlerin bu kadar kolay şekilde, marketlerde, internet ortamında veya işportada kolayca alınıyor olmasının önüne geçilmeli. Talep arttı ancak vitamin haplarında ciddi bir fiyat artışı olmadı. Etken madde tayinine göre fiyatta hareketlilik oluyor ama büyük bir artış yok. Rahatça meyve ve sebzeden alabileceğimiz vitaminleri, bu tarz ürünlerde aramaya gerek yok. Ancak vücudun bu tarz ürünlere ihtiyacı olabilir. Vitamin haplarını kullanmadan önce mutlaka doktora ve eczacıya danışmak gerekiyor. Komşudan duyarak, reklamlarda görerek ve beğenerek vitamin hapları kullanılmaz."'VİTAMİN HAPLARINDAN KULLANMAYI DÜŞÜNÜYORUM'Çevresindeki birçok kişinin vitamin haplardan kullandığını ifade eden Batuhan Çağlar, "Bu dönemde vitamin haplarının kullanımı artmaya başladı. Ben şu an kullanmıyorum ama kullanmayı düşünüyorum. Bunun yanında meyve ve sebze de tüketmeye çalışıyorum. Daha önce birçok kez kullanmıştım, şimdi alırsam koronavirüse karşı kullanırım" diye konuştu.Vitamin haplarını pandeminden önce de kullandığını belirten Yeşim Güngör, "Bu dönemde de ara ara kullanmaya devam ediyorum.  Bu tarz ürünlerin mutlaka bir faydası vardır diye düşünüyorum. Hapları alırken, doktorama danışmadım. Bu tarz ürünlerin yanında limon suyu, portakal ve mandalina gibi meyve ve sebzeler de tüketmeye özen gösteriyorum" dedi.Vitamin haplarından kullanmadığını ifade eden Deniz Güngör, "Bu hapların koronavirüse karşı bir faydası olduğunu düşünmüyorum. Bazı kişilerin hap şeklinde kullanması gerekebilir ama vitaminlerin doğal yollarından alınmasını tercih ediyorum. Sağlıklı beslenerek, bağışıklığımızı güçlendirebiliriz" ifadelerini kullandı.'VİTAMİNLERİ, BESİNLERDEN ALMAK DAHA SAĞLIKLI'

Gaye Çalık, "Koronavirüse yakalandım ve o dönemde özellikle C vitamini kullandım. İlaçların yanında ek vitaminlere de ciddi bir talep var. Vitamin haplarını kullanıyorum ama bu vitaminleri, besinlerden almak çok daha sağlıklı" diye konuştu.


- Samsun
Bilinçsizce kullanılan vitamin hapları, hastalıklara davetiye çıkarıyor
Bilinçsizce kullanılan vitamin hapları, hastalıklara davetiye çıkarıyor
Bilinçsizce kullanılan vitamin hapları, hastalıklara davetiye çıkarıyor
Bilinçsizce kullanılan vitamin hapları, hastalıklara davetiye çıkarıyor
Bilinçsizce kullanılan vitamin hapları, hastalıklara davetiye çıkarıyor
Bilinçsizce kullanılan vitamin hapları, hastalıklara davetiye çıkarıyor
Bilinçsizce kullanılan vitamin hapları, hastalıklara davetiye çıkarıyor
Bilinçsizce kullanılan vitamin hapları, hastalıklara davetiye çıkarıyor
Bilinçsizce kullanılan vitamin hapları, hastalıklara davetiye çıkarıyor
Bilinçsizce kullanılan vitamin hapları, hastalıklara davetiye çıkarıyor
Bilinçsizce kullanılan vitamin hapları, hastalıklara davetiye çıkarıyor
Bilinçsizce kullanılan vitamin hapları, hastalıklara davetiye çıkarıyor
Bilinçsizce kullanılan vitamin hapları, hastalıklara davetiye çıkarıyor
Bilinçsizce kullanılan vitamin hapları, hastalıklara davetiye çıkarıyor

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Zeynep Irmak ÖCAL

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