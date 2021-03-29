Bilinçsizce atılan sigara izmaritleri menfezleri tıkadı
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Bilinçsizce atılan sigara izmaritleri menfezleri tıkadı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yaşam
Bilinçsizce atılan sigara izmaritleri menfezleri tıkadı

Ordu'nun Fatsa ilçesinde bilinçsizce atılan sigara izmaritleri, yağmur suyu menfezlerinin tıkanmasına yol açtı.

Ordu'nun Fatsa ilçesinde bilinçsizce atılan sigara izmaritleri, yağmur suyu menfezlerinin tıkanmasına yol açtı.

İlçenin, trafiğe kapalı alanlarında sigara izmaritlerinin bilinçsizce menfezlere atılması, yağmur suyu ızgaralarını doldurarak tıkanmasına neden oldu. Fatsa Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri, bu nedenle olası su baskınının önüne geçmek için yağmur suyu ızgaralarında temizlik çalışması başlattı. Ekipler, yağmur suyu ızgaralarını doldurarak kanalların tıkanmasına neden olan sigara izmaritlerini ve ambalajları temizledi.

"Duyarlı olmak insanlık görevimizdir"

Özellikle trafiğe kapalı alanlarda atıla sigara izmaritlerinin temizlendiğini ve vatandaşların bu konuda daha duyarlı olmaları gerektiğini ifade eden Fatsa Belediyesi Temizlik İşleri Müdürü Erdem Yuva, "Fatsa, coğrafi olarak mevsimsel yağışların yoğun olduğu bir bölgede bulunuyor. Aşırı yağış alan ilçemizde su taşkınlıklarının önüne geçme vazifesi gören yağmur suyu ızgaralarının tıkanmasının zararını hep birlikte görebiliriz. Trafiğe kapalı alanlarda bilinçsizce atılan sigara izmaritlerinin yağmur suyu ızgaralarını tıkadığına üzülerek şahit olduk. Olası şiddetli yağışlarda menfezlerin tıkalı olması, ani su taşkınlıklarına neden olacak, iş yeri ve dükkanlara su basarak zarar verecektir. Sigara izmaritlerinin yeri, ızgaralı çöp kovasıdır. Hem görüntü, hem çevre kirliliğine neden olan sigara izmaritlerini mazgal, menfez ve yağmur suyu ızgaralıklarına atmayalım. Duyarlılık göstererek yaşadığımız çevreye hep birlikte sahip çıkalım" dedi. - ORDU

Bilinçsizce atılan sigara izmaritleri menfezleri tıkadı
Bilinçsizce atılan sigara izmaritleri menfezleri tıkadı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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