GÜNDEM - AKTARLARDAN ALINAN BİTKİSEL ÜRÜNLERE DİKKAT: BİLİNÇSİZ TÜKETİMİ HAYATİ TEHLİKE OLUŞTURUYOR

Türkiye'de satışı olmadığı bilinen 'kardeş kanı bitkisi'nin yoğun talep görmesi, gözleri aktarlara ve uzmanlara çevirdi.

Harun UYANIK/ – Türkiye'de satışı olmadığı bilinen 'kardeş kanı bitkisi'nin yoğun talep görmesi, gözleri aktarlara ve uzmanlara çevirdi. Sinirleri yatıştırdığı gerekçesiyle tüketilen bitkinin, böbrek ve karaciğer yetmezliğine sebep olduğu, ciddi hayati tehlike oluşturduğu ortaya çıktı. Fitoterapi Uzmanı Dr. Serhat Koran, "Yapılan çalışmalarda bitkilerde, 100 kata kadar değişen oranlarda etken maddenin olduğu gösterildi. Açıkta, güneş gören bir yerde aromaterapi yağı, çay karışımı satılıyorsa onu kesinlikle almamak gerekir. Çünkü doğal ve organik bitkiler ışıktan, nemden, güneşten etkilenerek içerisinde toksik maddeler üretebiliyor. Özellikle alfa toksin gibi karaciğer için çok zararlı olan maddeler, siroz ve hatta karaciğer yetmezliğine neden olabiliyor" dedi.

Satın aldığı 'kardeş kanı bitkisi' isimli ürünü kullanan 40'lı yaşlardaki kadının, bir süre sonra şiddetli bulantı ve baş dönmesi şikayetiyle hastaneye başvurması ve hayati tehlikesinin devam etmesinin ardından gözler aktarlara çevrildi. Türkiye'de 'kardeş kanı bitkisi' adıyla satılan, sinirleri yatıştırdığı, ruhsal bozukluklara iyi geldiği düşüncesiyle yoğun talep gören bitkinin, böbrek ve karaciğer yetmezliğine sebep olduğu, ciddi hayati tehlike oluşturduğu belirlendi. Yapılan araştırmalar sonucunda, Türkiye'de böyle bir bitkinin olmadığı, bu adla satılan ürünün mercan kayaları olduğu ortaya çıktı.

BİTKİNİN TOPLANDIĞI YER VE SAATİ ETKEN MADDE ORANINI DEĞİŞTİRİR

Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Medipol Mega Üniversite Hastanesi Aile Hekimi ve Fitoterapi Uzmanı Dr. Öğr. Üyesi Serhat Koran, "Bitkinin toplandığı yer, toplandığı yerin endüstriyel atıklara olan uzaklığı, toplandığı topraktaki ağır metal oranı, toksin oranı, toplandığı gün ve saati dahil bitkinin içerisindeki etken madde oranını değiştiriyor. Yapılan çalışmalarda bitkilerde, 100 kata kadar değişen oranlarda etken maddenin olduğu gösterildi. Bu bağlamda, bitkisel ürünleri güvenilir, onaylı yerlerden almak gerekir. Kapalı ve paketli olanları tercih etmek gerekir" diye konuştu.

ORGANLARDA YÜKLENMEYE NEDEN OLUR

Satın alınan bitkisel ürünlerin birçok rahatsızlığa iyi geldiği tavsiyesi üzerine tüketildiğini kaydeden Koran, "Aktarlara gidildiğinde ruhsal problemleri gidermek, kronik hastalıkları iyileştirmek, saç uzatmak, cilt sağlığı, kilo vermek için kullanılması adına çeşitli karışımlar ve bitkisel ürünler öneriliyor. Burada dikkat edilmesi gereken noktalar var. Evet belki birçok ürün bu rahatsızlıkları gidermeye iyi geliyor olabilir fakat bu bitkilerin bazılarını karıştırdığımızda ters bir reaksiyona girebiliyorlar. Kullanılan ilaç varsa, onların etkisini arttırabiliyor. Akciğer, karaciğer, böbrekte yüklenmeye neden olabiliyorlar. Bu anlamda bir rahatsızlık hissedildiğinde, bitkisel bir ürün kullanılacağı zaman mutlaka bir hekime danışılmalıdır. Bir branş hekimi ya da fitoterapi uzmanından destek alınması faydalı olacaktır" sözleriyle uyarıda bulundu.

AÇIKTA VE GÜNEŞ ALAN ÜRÜNLERE DİKKAT

Açıkta ve güneş alan yerde bulunan bitkisel ürünlerin zararlı olduğunun altını çizen Koran, "Aktardan satın alınan ürünler konusunda dikkat edilmesi gereken konulardan bir diğeri ise açıkta veya güneşte kalmamış ürünü tercih etmektir. Açıkta, güneş gören bir yerde aromaterapi yağı, çay karışımı satılıyorsa onu kesinlikle almamak gerekir. Bu ürünlerin muhtemelen etkinliği azalmıştır. Hatta içerisinde toksin üremiş olma ihtimali çok yüksek. Çünkü doğal ve organik bitkiler ışıktan, nemden, güneşten etkilenerek içerisinde toksik maddeler üretmiş olup, özellikle alfa toksin gibi karaciğer için çok zararlı olan, siroz ve hatta karaciğer yetmezliğine neden olabiliyor" dedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı