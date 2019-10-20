Bilinçsiz avlananlara kızan avcı tüfeğini suya atıp avcılığı bıraktı

20.10.2019 15:13

Sakarya'nın Kaynarca ilçesinde bilinçsizce avlanan avcılara kızan vatandaş, tüfeğini ve av yeleğini göle atarak sosyal medyadan avcılığı bıraktığını ilan etti.



Acarlar Gölü için elinden geleni yaptığını ve defalarca göle ördek bıraktığını söyleyen Murat İsimli avcı, "Gölün etrafında bilinçsiz avlanan çok, yaz kış gölden çıkmıyorlar. Saldığım ördeklerin haddi hesabı yok, ben salıp başkaları rahat rahat avlıyor, kimse dur demiyor. Böyle düzensiz avcılık olduğu için avcılığı bırakıyorum, bırakma nedenim insanların yaptığı katliamdır" dedi.



Gölün etrafında bulunan arazilerde avlanmak için avcılara kota verildiğini söyleyen Usta, "Bu göle buranın halkından gönüllü sivil milli park adayı verilmelidir. İhbar sonucu ilden gelenler bir şey bulamayıp geriye dönüyorlar" diye konuştu.



Tüfeğini ve av yeleğini göle atan Usta, sosyal medyadan avcılığı bıraktığını ilan etti. - SAKARYA

Kaynak: İHA