29.01.2020 16:40 | Son Güncelleme: 29.01.2020 16:45

Kilis'te, Türk ve Suriyelilere yönelik olarak, "Bilinçli Tüketim Tasarruf" eğitimi verildi.



Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü Sosyal Hizmet Merkezinde Türk vatandaşları ve geçici koruma statüsüne sahip Suriyeli ailelere "Bilinçli Tüketim Tasarruf" eğitimi verildi. Program esnasında bireylerin çocuklarıyla oyun odasında etkinlik yapıldı. Türk ve Suriyeli ailelere yönelik eğitimlerin artarak devam edeceği bildirildi. - KİLİS

Kaynak: İHA