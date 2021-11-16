"Bilinçli Öğretmen, Güçlü Türkiye Demektir" Projesi Tanıtıldı

Vali Tuncay Sonel, İl Emniyet Müdürlüğü tarafından Milli Eğitim Personelini bilgilendirmek ve tehlikelere karşı güçlendirmek için hazırlanan "Bilinçli Öğretmen, Güçlü Türkiye Demektir" adlı projenin bilgilendirme toplantısına katıldı. Ordu Kültür Sanat Merkezi(OKSM)'nde gerçekleştirilen toplantıya, Vali Tuncay Sonel, Vali Yardımcısı Gökhan İkitemur, İl Emniyet Müdürü Doğu Ateş, İl Milli Eğitim Müdürü Mehmet Fatih Vargeloğlu, öğretmenler ve emniyet mensupları katıldı. İl Emniyet Müdürlüğü tarafından Milli Eğitim Personelini bilgilendirmek ve tehlikelere karşı güçlendirmek için hazırlanan "Bilinçli Öğretmen Güçlü Türkiye Demektir" adlı projenin bilgilendirme toplantısında bir konuşma yapan Vali Tuncay Sonel, "Ülkemiz genelinde Sayın Cumhurbaşkanımızın himayelerinde, İçişleri Bakanlığımızın koordinesinde son yıllarda kadına şiddet olaylarının sıfırlanması için çok büyük uğraş veriliyor. İçişleri Bakanlığımızın KADES uygulaması, bunun için önemli bir adım. Kadınların ve çocukların maruz kaldığı şiddet, taciz gibi kötü eylemleri engellemek adına hayata geçirilmiş olan KADES uygulamasını tüm kadınlarımızdan telefonlarına indirmelerini istiyoruz. Acil bir durumda iletişime geçme bakımından çok önemli bir uygulama" diye konuştu. 2021 yılında Ordu ili genelinde kadına şiddetle ilgili bir olay olmadığını, ancak geçtiğimiz günlerde Korgan ilçesinde yaşanan olayın herkesi derinden üzdüğünü ve söyleyecek bir kelime bulamadığını ifade eden Vali Sonel, "Kadına şiddet konusunda toplum olarak çok dikkatli olmalıyız, bu tür istenmeyen olayların önüne hep birlikte geçmeliyiz. "dedi ve "En İyi Narkotik Polisi Anne" projesi narkotik suçlar ile mücadele bakımından ülke genelinde en iyi ikinci İlin Ordu olduğunu kaydetti, aynı tempoda, aynı ciddiyetle çalışmalara devam edildiğini sözlerine ekledi. Konuşmasında, Uyuşturucuyla Mücadele (UYUMA) uygulamasına dikkat çeken Vali Tuncay, "Burada alınan eğitimler vasıtasıyla öğretmenlerimiz, velilerimiz, müdürlerimiz bilgilenmiş olacak ve toplumun her kesimine yayarak bir farkındalık oluşturacaktır. Akıllı telefonlara indirilen uygulama sayesinde kullanıcılar ihbarda bulunabiliyor. Uygulamanın önemli özelliklerinden biri ise bildirim yapanın kimlik bilgilerinin kesinlikle gizli kalması, bildirim yapanın numarasının görünmesi ve soruşturmanın hiçbir aşamasında üçüncü kişiler tarafından kesinlikle bilinmeyecek olmasıdır" şeklinde konuştu. Vali Tuncay Sonel, "Yapmış olduğumuz çalışmalarda, tüm kurumlarımızla birlikte kocaman bir Ordu ailesiyiz. 19 ilçemizle 2 Bin 112 yetim öksüz evladımıza ulaşılmasında yapmış olduğumuz çalışmaların yanısıra dün itibariyle de yaklaşık 16 ay içerisinde 35 Bin 58 engeli olan vatandaşımıza ulaşmış olduk. Ordu ailesi olarak yılın belirli gün ve haftalarında değil, fırsat buldukça hemen hemen her gün bir aileye gidilerek ziyarette bulunulmuştur. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum" diyerek konuşmasını tamamladı. İl Emniyet Müdürü Doğu Ateş de programda yaptığı konuşmada, "Amacımız suç oluşmadan önce toplumda farkındalık yaratıp bu kapsamda suçların oluşumunu daha önceden engellemeye yönelik bilgilendirme çalışması yapmaktır. Toplumun en geniş kitlesine ulaşabileceğimiz alan siz değerli öğretmenlerimizin vasıtasıyla çok daha faydalı yararlı olacaktır. Bu amaçla hazırlanan çalışmada Sayın Valimizin olurlarıyla İl Milli Eğitim Müdürlüğümüzle bu protokolü yaptık" dedi. İl Milli Eğitim Müdürü Mehmet Fatih Vargeloğlu ise yaptığı konuşmada, "Düzenlenen bu eğitimle risk altında bulunan çocuklarımızın ve gençlerimizin zarar görmemesi için farkındalık oluşturmak amacıyla siber suçları işlemeden önlemek adına geliştirilen Siberay projesi, kadınların ve çocukların maruz kaldığı şiddet, taciz gibi kötü eylemleri engellemek adına geliştirilen KADES uygulaması, 'En İyi Narkotik Polisi Anne' projesi ile uyuşturucu madde kullanımı konusunda gençleri ve vatandaşların bilgilendirilmesi amacıyla geliştirilen Uyuma uygulamalarının tanıtımı ile toplumda farkındalık oluşturmayı amaçlıyoruz" diye konuştu. Program, "En İyi Narkotik Polisi Anne" adlı video gösterimiyle devam etti. Ardından, Polis Memuru Erhan Demirci tarafından "En İyi Narkotik Polisi Anne" ve " UYUMA" adlı uygulamalarla ilgili katılımcılar bilgilendirildi. "Bilinçli Öğretmen Güçlü Türkiye Demektir" adlı projenin bilgilendirme sunum toplantısı cep telefonu kullanımında yapılan umursamazlık ve bunun kaçınılmaz sonucu olan başka bireyleri fark edememe durumunu anlatan animasyon film ile akıllı telefon ve internet bağımlılığı sonucu teknolojik ilerlemeyle ortaya çıkan gençliğin ruhsal sağlığını hedef alan modern çağın sorunları Nomofobi konusunda Psikolog Ömer Ayyıldız'ın sunumuyla sona erdi.

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