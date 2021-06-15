Bilinçli Gençlik Güvenli Gelecek Projesi

'Polis' temalı resim sergisinde dereceye giren öğrenciler ödüllendirildiAksaray Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü, İl Milli Eğitim Müdürlüğünün paydaşı olduğu 2021 yılı Çocuk ve Gençleri Destek ve Koruma Programı kapsamında 'Polis' temalı resim yarışması düzenledi.