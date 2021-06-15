Bilinçli Gençlik Güvenli Gelecek Projesi
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Bilinçli Gençlik Güvenli Gelecek Projesi

Bilinçli Gençlik Güvenli Gelecek Projesi
Habermetre - Haberler | Toplum

'Polis' temalı resim sergisinde dereceye giren öğrenciler ödüllendirildiAksaray Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü, İl Milli Eğitim Müdürlüğünün paydaşı olduğu 2021 yılı Çocuk ve Gençleri Destek ve Koruma Programı kapsamında 'Polis' temalı resim yarışması düzenledi.

'Polis' temalı resim sergisinde dereceye giren öğrenciler ödüllendirildi

Aksaray Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü, İl Milli Eğitim Müdürlüğünün paydaşı olduğu 2021 yılı Çocuk ve Gençleri Destek ve Koruma Programı kapsamında 'Polis' temalı resim yarışması düzenledi.

Yarışmada dereceye giren eserler 15 Temmuz Milli İrade Meydanında sergilendi. Aksaray Valisi Hamza Aydoğdu "Bilinçli Gençlik Güvenli Gelecek" projesi kapsamında düzenlenen resim yarışmasında dereceye giren eserleri inceledi. Resimleri yapan öğrencilerden bilgi alan Vali Aydoğdu birbirinden güzel temaların işlendiği resimleri çok beğendiğini söyledi. Dereceye giren eser sahibi öğrencilere çeşitli hediyeler veren Vali Aydoğdu; yarışmaya katılan öğrencileri tebrik etti.

Kaynak: Habermetre

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