Bilinçli Ebeveynler, Huzurlu Çocuklar

Projesi kapsamında 4-6 yaş arası çocukların Sözel, Mantıksal – Matematiksel, Görsel – Uzaysal, Bedensel – Kinestetik, Kişilerarası – Sosyal ve Kişisel – İçsel zeka alanlarından hangilerinde daha aktif olduklarını ortaya çıkarmak amaçlanıyor. Bir zeka testi uygulaması olmayan projede, belediye psikoloğu tarafından çocukların ilgili oldukları ve desteklenecek alanlarını ortaya çıkaran bir envanter (TIMI) kullanılıyor.

Menteşe Belediyesi Sağlık İşleri Müdürlüğü'nün okul öncesi dönemi (4-6 yaş arası) çocuklarına yönelik başlattığı projesinden, ücretsiz olarak yararlanmak isteyen vatandaşlarımız belediyenin 0252-214 4880 / Dahili: 6611 numarasını arayabilirler.

Proje kapsamında belediye psikoloğu çocuklar ile birlikte kukla oyunları, resim çizimleri gibi farkı aktiviteler de uygulayarak, aile içi sorunları gözlemledikten sonra ebeveynler ile bir araya gelerek durum değerlendirmesi yapıyor.

