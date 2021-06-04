Bilinçli arıcılar Tosya'da yetişecek
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Bilinçli arıcılar Tosya'da yetişecek

Bilinçli arıcılar Tosya'da yetişecek
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Ekonomi

Tosya Kaymakamlığı tarafından başlatılan Arıcılık Teşvik Projesinde incelemelerde bulunan Kastamonu Valisi Avni Çakır, "Kastamonu'nun kestane balı deyince akla gelen vilayetlerden bir tanesi" olduğunu söyledi.

Tosya Kaymakamlığı tarafından başlatılan Arıcılık Teşvik Projesinde incelemelerde bulunan Kastamonu Valisi Avni Çakır, "Kastamonu'nun kestane balı deyince akla gelen vilayetlerden bir tanesi" olduğunu söyledi.

Tosya ilçesinde arıcılığı teşvik etmek ve yeni kazanç alanları oluşturmak amacıyla "Arıcılık Teşvik Projesi" başlatıldı. Bilinçli arı yetiştiriciliği ve bal üretimi amacıyla İlçe Tarım Orman Müdürlüğü işbirliğinde açılan arıcılık kursu kapsamında, Kaleyakısı mevkiinde Kaymakamlık tarafından oluşturulan uygulama alanında kursiyerlere hem teorik hem de uygulamalı eğitime başlandı. Çeşitli ziyaretler için Tosya'ya gelen Kastamonu Valisi Avni Çakır, bölgeye gelerek Arıcılık Teşvik Projesini inceledi. Proje hakkında Kaymakam Deniz Pişkin'den bilgi alan Vali Çakır kursiyerlerle bir süre sohbet ederek hedeflerini sordu.

Arıcılığın önce hobi olarak başladığına dikkat çeken Vali Avni Çakır incelemenin ardından yaptığı açıklamada, "Kastamonu malum, kestane balı deyince akla gelen vilayetlerden bir tanesi. Onun dışında da çam balında da, çiçek balında da özellikle son yıllarda çiçek balı biraz noksandı. Onda da ilerleme kaydedildi. Yani bu Kastamonu balı dediğiniz zaman bütünleşikliği var. Neticede işini layıkıyla yapan, kaliteli yapan, doğal bir şekilde yapan insanlar bu süreçlerin oldukça kazançlı olduğunu da söylüyorlar. Ben özellikle sahi bandında özellikle kestane balıyla uğraşan arkadaşlarla görüşüyorum. Pazarlamayla hiçbir sıkıntınız yok. Kilosu 150 TL Kaliteli arayan insan, doğal arayan insan zaten bu parayı veriyor" diye konuştu.

Arıcılık Teşvik Projesi incelemelerinde Vali Avni Çakır'a Tosya Kaymakamı Deniz Pişkin ve protokol üyeleri eşlik etti. - KASTAMONU

Bilinçli arıcılar Tosya'da yetişecek
Bilinçli arıcılar Tosya'da yetişecek
Bilinçli arıcılar Tosya'da yetişecek
Bilinçli arıcılar Tosya'da yetişecek

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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