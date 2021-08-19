Bilinci açıkken her şeyi yazdı ama onu komaya sokan sürücü halen yakalanamadı
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Bilinci açıkken her şeyi yazdı ama onu komaya sokan sürücü halen yakalanamadı

Bilinci açıkken her şeyi yazdı ama onu komaya sokan sürücü halen yakalanamadı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Aydın'ın Kuşadası ilçesinde bir gencin kullandığı otomobile başka bir araç çarptı.

Aydın'ın Kuşadası ilçesinde bir gencin kullandığı otomobile başka bir araç çarptı. Ağır yaralanan genç, komaya girmeden önce kendisine çarpıp kaçan araç hakkında bilgi notu yazdı. Daha sonra bilincini kaybederek komaya giren gence çarpıp kaçan sürücü 10 gündür bulunamadı.

Olay 9 Ağustos günü sabaha karşı meydana geldi. Edinilen bilgiye göre; Kuşadası Kuştur mevkiinde Kuşadası'ndan Selçuk istikametine giden bir araç Emirhan Kavas isimli gencin kullandığı araca çarpıp kaçtı. Kazada ağır yaralanan genç bilinci kapalı vaziyette hastaneye kaldırıldı. Kazadan sonra olay yerine gelen gencin yakınları oğulları tarafından bir kağıda yazılmış "İyiyim. Sen, Buldunuz mu bana vuranı. Arabayla vurdu. Bal köpüğü, 06 plaka" yazılı notu buldu. Gencin yakınlarından İ.A. isimli şahıs, "Olayın üzerinden 10 gün geçmesine ve Kuştur istikametinden İzmir Selçuk istikametine giden bu aracın bölgede çok sayıda güvenlik kamerası olmasına rağmen bulunamaması çok ilginç. Aracın güvenlik kameralarına takıldığına inanıyoruz" diyerek Emirhan Kavas'a çarpıp ölüme terk eden kişi ya da kişilerin yakalanmasını istediler. - AYDIN

Bilinci açıkken her şeyi yazdı ama onu komaya sokan sürücü halen yakalanamadı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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