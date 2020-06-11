Bilimsel teşvik ödül töreni, video konferans yöntemiyle gerçekleşti
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Bilimsel teşvik ödül töreni, video konferans yöntemiyle gerçekleşti

Atatürk Üniversitesi tarafından 2010 yılından beri geleneksel olarak düzenlenen Bilimsel Teşvik Ödül Töreni bu yıl pandemi nedeniyle video konferans yöntemiyle düzenlendi.

Bilimsel teşvik ödül töreni, video konferans yöntemiyle gerçekleşti
11.06.2020 09:14 | Son Güncelleme: 11.06.2020 09:17

Atatürk Üniversitesi tarafından 2010 yılından beri geleneksel olarak düzenlenen Bilimsel Teşvik Ödül Töreni bu yıl pandemi nedeniyle video konferans yöntemiyle düzenlendi.

Törene, Atatürk Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ömer Çomaklı, Rektör Yardımcıları, Genel Sekreter ve ödüle layık görülen akademisyenler katıldı.

Eğitim Bilimleri, Temel Bilimler, Güzel Sanatlar, Sosyal Bilimler, Mühendislik-Mimarlık, Sağlık Bilimleri ile Ziraat-Su Ürünleri Bilimsel Teşvik Ödülleri alanlarında, toplam 21 akademisyenin ödüle layık görüldüğü çevrimiçi Bilimsel Teşvik Ödül Töreninde, birinciler 5 bin, ikinciler 3 bin, üçüncüler ise 2 bin TL ile ödüllendirilirken TÜBİTAK projeleri kapsamında 2019 yılında projesi kabul edilen 27 akademisyene de çeşitli tutarlarda para ödülü verildi.

Akademisyenlere video konferansla seslenen Rektör Prof. Dr. Ömer Çomaklı, son yıllarda Yeni YÖK sistemi kapsamında yaşanan ve sessiz devrim olarak nitelendirilen önemli gelişmeleri referans alarak başlatılan Yeni Nesil Üniversite Projesinin, Atatürk Üniversitesinde eğitim-öğretim, araştırma ve topluma hizmeti kapsayan bütün süreçlerde aktif rol oynadığını ifade etti. Rektör Çomaklı, teknolojide yaşanan hızlı gelişmeler ile değişen ve çeşitlenen ihtiyaçların yüksekeğitimi doğrudan etkilediğini söyledi.

Evrensel bir boyutta yaşanılan olağanüstü bir dönemden geçildiğini belirten Rektör Çomaklı, Atatürk Üniversitesinin pandemi döneminde özellikle aldığı tedbirler ve uyguladığı uzaktan eğitim programları ile bu süreci, eğitim öğretim faaliyetlerini sekteye uğratmadan yönetmeye çalıştığını vurguladı.

"Yatay-Niceliksel Büyümeyi Dikey-Niteliksel Büyümeye Dönüştürmeliyiz"

Rektör Çomaklı: "Yeni YÖK Sistemindeki gelişmeleri referans alarak; üniversitemizde eğitim-öğretim, araştırma ve topluma hizmeti kapsayan bütün süreçlerde kaliteyi ve işlevsel bilgi üretimini önceleyen yeni bir anlayışla, yeni bir vizyon ortaya koymaya çalışıyoruz. Hem teknolojide yaşanan hızlı gelişmeler hem de üniversitemizin yatay büyümesi, sunduğumuz yüksek eğitimi doğrudan etkilemektedir. Yatay-niceliksel büyümeyi dikey-niteliksel büyümeye taşıyabilmek, bulunduğumuz bölgenin ihtiyaçları doğrultusunda stratejiler hazırlamak ve topluma daha somut ve etkin çıktılar üretebilmek amacıyla çalışıyoruz" dedi.

Bu yıl kuruluşunun 63. yıl dönümünü kutlayan Atatürk Üniversitesinin büyük bir aile olduğunu dile getiren Rektör Çomaklı: "Üniversitemizin bilgi üretimi ve araştırmacı insan kaynağını desteklemenin, nitelikli bilgi üretimini artırmanın, bilimsel bilgi üretimini teşvik etmenin bir göstergesi olan "bilimsel teşvikin" ödülle desteklendiği bu törende, akademik yıl içinde gerçekleştirdikleri bilimsel çalışmalar, projeler, TÜBİTAK ve diğer kurumlardan ödüle layık görülen üniversitemiz kıymetli öğretim üyelerini tebrik ediyor, başarılarının devamını diliyorum" ifadelerini kullandı. - ERZURUM

Kaynak: İHA

Güncel Manşet

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