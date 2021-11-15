Bilimsel projeye akademisyenden özel beste

BURSA (Habermetre) - Bursa Uludağ Üniversitesi (BUÜ) Devlet Konservatuvarı Öğretim Üyesi Doç. Özgür Ünaldı, BIGG ULUKOZA tarafından açılan çağrı için hazırlanan animasyonlara özel beste yaptı.

BUÜ Devlet Konservatuvarı'nda görev yapan Doç. Özgür Ünaldı, Türkiye'de ilk defa ihtiyaç duyulan ürünler belirlenerek bu ürünlere yönelik Tıp, Mühendislik fakülteleri, Translasyonel Tıp Anabilim Dalı, Coşkunöz Holding ve Teknoloji Transfer Ofisi iş birliğiyle "TÜBİTAK 1512 BİGG ULUKOZA Cerrahi Stapler ve Biyolojik Membran Translasyonel Tıp Çağrıları" adı altında açılan çağrı için hazırlanan animasyonlara özel beste yaptı.

ANİMASYONA ÖZEL BESTE "BURSA'NIN UFAK TEFEK TAŞLARI BÜYÜYOR! "

TÜBİTAK'ın projesine özel olarak beste hazırladığını söyleyen Doç. Özgu¨r Ünaldı, yorumlamayı da kendisinin yaptığını açıkladı. Enerjik, ilham verici ve konuya uygun olarak kaleme alınan mu¨ziğin, tu¨rku¨nu¨n ritmi gibi dokuz/sekizlik olduğunu belirten Ünaldı; "Mu¨ziğin içinde tu¨rku¨nu¨n motiflerini ve ezgisini duymak mu¨mku¨n. Bursa'ya ait bir proje olması sebebiyle müzikte Bursa temasının belli olması talep edildi. Bu sebeple de Bursa'nın Ufak Tefek Taşları tu¨rku¨su¨, mu¨ziğin esin kaynağı olarak seçildi" diye konuştu.

ÖZGÜR ÜNALDI KİMDİR?

Piyanist ve besteci Özgür Ünaldı konservatuvar eğitimini Bilkent Üniversitesi Müzik ve Sahne Sanatları Fakültesi ve Moskova-Çaykovski Devlet Konservatuvarı'nda tamamladı. Yurtdışı eğitimini Dr. Nejat F. Eczacıbaşı Vakfı'nın bursuyla yaptı. Uluslararası Brahms Yarışması'nda piyano kategorisinde ödül alan ilk Türk oldu. Yurtiçi ve yurtdışında Ustalık Sınıfları, CD kayıtları, solist ve oda müziği konserleri yaptı. Kariyerine aktif olarak devam eden Özgür Ünaldı, aynı zamanda BUÜ Devlet Konservatuvarı'nda öğretim üyesi olarak görev yapmakta, öğrencileri çeşitli başarılar elde etmektedir. Oda müziği kariyerini viyola sanatçısı eşi Elena Ünaldı ve Bosphorus Trio ile sürdürmektedir.

Müziği dinlemek için tıklayınız: https://soundcloud. app. goo. gl/Zhdcd

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