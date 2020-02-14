"Bilimler Tarihçisi Prof. Dr. Fuat Sezgin" makale yarışması ödülleri verildi

14.02.2020 13:46 | Son Güncelleme: 14.02.2020 13:46

İstanbul İl Milli Eğitim Müdürlüğü ve Üsküdar Üniversitesi iş birliğiyle öğretmenler arasında düzenlenen "Bilimler Tarihçisi Prof. Dr. Fuat Sezgin" konulu makale yarışmasında dereceye girenlere ödülleri takdim edildi.

İslam Bilim Tarihi Araştırmacısı Prof. Dr. Fuat Sezgin'in vefatının ardından geçen yıl ilan edilen "Prof. Dr. Fuat Sezgin Yılı" kapsamında, öğretmenler arasında düzenlenen "Bilimler Tarihçisi Prof. Dr. Fuat Sezgin" konulu makale yarışmasının ödül töreni, Üsküdar Üniversitesi Altunizade Yerleşkesinde gerçekleştirildi.

Üsküdar Üniversitesi Kurucu Rektörü Prof. Dr. Nevzat Tarhan, törendeki konuşmasında, Prof. Dr. Fuat Sezgin'in bilim tarihine olan katkılarının önemine işaret ederek, bilim tarihinin yeniden yazılmasına sebep olduğunu anlattı.

Tarhan, Sezgin'in hocası Hellmut Ritter'le tanıştıktan sonra gittiği Almanya'da İslam tarihine yönelik eğitimler aldığını, 6 ayda sıkı bir şekilde çalışarak Arapça öğrendiğini kaydetti.

Fuat Sezgin'in bu başarısının gençlere örnek olması gerektiğini belirten Tarhan, öğrencilere, "Bir hedefin varsa eğer, önüne çıkan fırsatı değerlendirmelisin. Onun için şans akılla fırsatın kesiştiği noktadır. Şans durduk yere gelmez, doğru pozisyon alırsan gelir. Olayları analiz etmek, değerlendirmek önemli." diye seslendi.

Prof. Dr. Tarhan, batı kültürünün üstün, doğu kültürünün aşağı olduğunun propaganda edildiğine dikkati çekerek, "Aşağı kültürler üstün kültürleri taklit etmek zorundadır. Eğitim sistemimizde maalesef böyle bir özgüven eksikliğiyle eğitiliyorduk. Yeni yeni değişmeye başladı. Bu oryantalistlerin bir propagandası." değerlendirmesini yaptı.

İl Milli Eğitim Müdür Yardımcısı Levent Özil de 2019'un "Prof. Dr. Fuat Sezgin Yılı" ilan edildiğini anımsatarak, Sezgin'in saygı duyulan, hayran olunan bir insan olduğunu ifade etti.

Özil, Fuat Sezgin'in bilim tarihinin kayıp halkalarını bir araya getirmek için çaba göstermesinin önemini vurguladı.

Prof. Dr. Fuat Sezgin İslam Bilim Tarihi Araştırma Vakfı Yönetim Kurulu ve Mütevelli Heyeti Başkanı Mecit Çetinkaya ise Sezgin'in eşi Ursula Sezgin'in, Gülhane'deki Prof. Dr. Fuat Sezgin ve Dr. Ursula Sezgin Bilimler Tarihi Kütüphanesi ile İslam Bilim ve Teknoloji Tarihi Müzesi'nin kurulmasındaki en büyük etken olduğunu anlattı.

Açılış konuşmalarının ardından yarışmada dereceye giren Tuzla Vala Gedik Özel Eğitim Meslek Okulundan Mehmet Furkan Ören, Tuzla Zübeyde Hanım İlkokulundan Kamil Ergenç, Fatih Halk Eğitim Merkezinden Ayhan Uyanık ve Ataşehir Aydın Doğan Güzel Sanatlar Lisesinden Emrullah Bulut'a ödülleri takdim edildi.

Öğretmenlerin yarışma için yazdıkları makalelerin sunumlarını yapmalarının ardından program sona erdi.

Kaynak: AA