Bilimin Uçan Sirki' Tiyatro Oyunu Sahnelendi

Mardin Büyükşehir Belediyesi "Bilimin Uçar Sirki" adlı tiyatro oyununu sahneledi.

Mardin Büyükşehir Belediyesi Kadın ve Gençlik Hizmetleri Daire Başkanlığı tarafından Koordinatör Ömer Kaan Karahan'ın "Bilimin Uçan Sirki" adlı bilim tiyatrosu oyunu sahnelendi. Artuklu Üniversitesi Atatürk Kültür Merkezi'nde düzenlenen tiyatro oyununda günlük hayatta kullanılan objeler, tüketilen ürünler ile yapılan gösteriye çocuklar yoğun ilgi gösterdi. Gösterimden sonra salonda bulunanlara konuşma yapan Mardin Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkanı Vekili Mustafa Yaman, çocuklara yönelik bilimsel ve düşünmeye yönelik etkinliklerinin süreceğini dile getirdi.

Vali Yaman, "Büyükşehir Belediyemizin imkanlarını hemşerilerimiz ve çocuklarımız için kullanıyoruz. Çocukların güldüğü, mutlu olduğu, güven ve huzur içerisinde çocuk oyunları ile parklarda oynadığı bir şehir için çalışıyoruz. Son bir buçuk yıldır bu ivmeyi yakaladık. Mardin'imizi daha güzel günler bekliyor. Kadın ve Gençlik Hizmetleri Daire Başkanlığımız tarafından geleceğimiz olan çocukları bilime meraklı, düşünen, sorgulayan, deneyen ve denemekten korkmayan bunun yanından çevreye duyarlı yetişmeleri için, 'Yaratıcı Zihinler Projesi' hayata geçirildi. Bu proje çocuklarımız açısından önemli. Bilime duyarlı ve bilimle iç içe yaşayan nesiller yetiştirmek istiyoruz" dedi.

Yaman, konuşmasının devamında çocuklara büyük katkısı olan bu tür etkinliklerin devam edeceğini söyledi. - MARDİN