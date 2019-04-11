Samsun İl Milli Eğitim Müdürlüğü ile TÜBİTAK iş birliğinde düzenlenen "Bilimin Işığında 100. Yıl Samsun Bilim Şenliği" başladı.

Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün kurtuluş mücadelesini başlatmak için 19 Mayıs 1919'da Samsun'a çıkışının 100. yıl dönümü etkinlikleri kapsamında Samsun'da düzenlenen ve üç gün sürecek şenlikte, öğrencilerin icatları ve deneyleri ile bilimsel gösteriler sergilenecek.

TÜYAP Fuar ve Kongre Merkezi'ndeki şenlikte, robotik, kodlama, tasarım, sağlık, değerler eğitimi, fen bilimleri, matematik ile tekne, araba, mancınık, roket, periskop yapımı, algodoo, sanal gerçeklik, oyun tabanlı öğrenme ve sanat alanlarında 450 etkinlik düzenlenecek.

Şenlikte tek kişilik gezi uçağı ve F16 motoru da sergileniyor.

Şenliğin açılışına, Milli Eğitim Bakanlığı Mesleki ve Teknik Eğitim Genel Müdürü Kemal Varın Numanoğlu, Ondokuz Mayıs Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Sait Bilgiç, Samsun Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mahmut Aydın, İl Milli Eğitim Müdürü Coşkun Esen, kamu kurumundan daire müdürleri ve davetliler katıldı.

Kaynak: AA