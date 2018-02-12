'Bilimde Kadın" Paneli

Birleşik Krallık İstanbul Başkonsolosu Judith Slater, Türkiye ve Birleşik Krallık'ın ortak girişimi olan Newton- Katip Çelebi Fonu'nun, Türk ve Britanyalı bilim insanları, araştırmacılar ve kurumlar arasında güçlü ortaklıkların kurulması için fırsatlar sunduğunu ifade ederek, "Toplam ödenek hacmi 27 şehirden 81 farklı kuruma ulaşmıştır ve 13,5 milyon sterlindir." dedi.

Slater, Birleşik Krallık İstanbul Konsolosluğu'nun "Uluslararası Bilimde Kadın ve Kız Çocukları Günü" etkinlikleri kapsamında düzenlediği "Bilimde Kadın" panelinde yaptığı konuşmada, 6 Şubat 1918'de, 30 yaş ve üzeri kadınlara oy hakkı tanıyan "Representation of the People Act", yani kişilerin temsili kanununun yürürlüğe girmesinin 100. yılının kutlandığını hatırlattı.

Söz konusu kanunun ardından kadınların, eşit oy hakkını (cinsiyet eşitliği) tam olarak elde edebilmesinin 12 yıl daha sürdüğünü ifade eden Slater, Birleşik Krallık'ta kadınların oy hakkına sahip olmasının 100. yılı dolayısıyla hem Birleşik Krallık Parlamentosu'nda hem de tüm dünyadaki diplomatik misyonlarında çeşitli kutlamalar ve törenler düzenleneceğini bildirdi.

Türkiye ağı olarak kendilerinin de tüm yıl boyunca kadın ve kadın haklarına odaklanarak sürdürülebilir büyüme için kadınların güçlendirilmesi ve cinsiyet eşitliği konularına eğileceklerini belirten Slater, şunları kaydetti:

"Bu etkinlik, bizlere kadın ve kız çocuklarının bilim alanında artan mevcudiyetini ve Birleşik Krallık ile Türkiye arasındaki bilim ve teknoloji iş birliğinin desteklenmesi gibi konularını tartışma imkanı sağlıyor. Bu bağlamda sizlerle bir başarı hikayesi paylaşmak isterim. Türkiye ve Birleşik Krallık'ın ortak girişimi olan, 2014 yılında başlatılan Newton-Katip Çelebi Fonu, ana finansman ortağımız TÜBİTAK ile birlikte çalışarak Türk ve Britanyalı bilim insanları, araştırmacılar ve kurumlar arasında güçlü ortaklıkların kurulması için fırsatlar sunmaktadır. Toplam ödenek hacmi 27 şehirden 81 farklı kuruma ulaşmıştır ve 13,5 milyon sterlindir."

"Kadın ve kız çocuklarının bilime yönlendirilmesi, üstün başarı için de gereklidir"

Birleşik Krallık Ticaret Elçisi Lord Janvrin de kadın ve kız çocuklarının bilimsel çalışmalara katılmasının mükemmeliyete ulaşmak açısından hayati öneme sahip olduğunu vurguladı.

Janvrin, "Bilim ve Mühendislikte Kadın" kampanyasına göre son Birleşik Krallık işçi pazarı verilerinin, kadınların bilim, teknoloji ve mühendislik alanında yüzde 23'lük katılımı olduğunu gösterdiğini belirterek, kadın ve kız çocuklarının bilime yönlendirilmesinin sadece çeşitliliğin artırılması için değil, aynı zamanda üstün başarının temini için de gerekli olduğunu kaydetti.

Newton-Katip Çelebi Fonu hakkında da bilgi veren Janvrin, "Birleşik Krallık ve Türkiye'nin bilim ve teknoloji iş ortaklığına bağlılığını vurgulayan Newton-Katip Çelebi Fonu, her iki ülke bilim insanları ve araştırmacıları için fırsatlar sunmaktadır. Bugüne kadar fon sayesinde 213 projeye destek sağladık. Bu projelerden 93'ü kadın araştırmacılar tarafından yürütüldü. Bu özellikle bizim gurur duyduğumuz bir oran ve ilerideki projelerde bu sayıyı daha da artırmak için çalışıyoruz." ifadelerini kullandı.