Bilim Zeytinburnu'nda eğitim başladı

ZEYTİNBURNU, İSTANBUL (DHA) - Zeytinburnu Belediyesi ve Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı'nın iş birliğiyle kurulan Bilim Zeytinburnu'nda çalışmalar tamamlandı. Zeytinburnu Belediye Başkanı Ömer Arısoy, "Uluslararası Bilim Olimpiyatları'na gidecek dünya çapında çocuklar yetiştireceğiz" dedi.

Zeytinburnu Belediye Başkanı Ömer Arısoy ; İlçe Milli Eğitim Müdürü Ali Yeşilyurt ve ilçede bulunan okul müdürlerine Bilim Zeytinburnu tanıtım toplantısı düzenledi.

"DENEYAP ATÖLYESİ'NDE EĞİTİM 36 AY SÜRECEK"

Zeytinburnu Belediye Başkanı Ömer Arısoy, "Merkezimizde altı atölye var. Deneyap atölyesinde 36 ay sürecek bir eğitim olacak. Diğer 5 atölye ise sürekli öğrencilerimizin geçeceği bir atölye olacak. Daha sonra buraya gelen öğrencilerden ilgi duyanlar, internet sitemizden müracaat ederek cumartesi günleri için randevu alacaklar. Bilim Zeytinburnu tüm çocuklarımızın en az bir kez gördüğü; ilgisine, merakına, yeteneğine göre atölyelere katılıp kendini geliştirdiği bir yer olacak. Gerçekten çok heyecanlıyız" diye konuştu.

"BİLİM OLİMPİYATLARI'NA GİDECEK ÇOCUKLAR YETİŞTİRECEĞİZ"

Zeytinburnu Belediye Başkanı Ömer Arısoy sözlerini şöyle sonlandırdı:

"İnşallah, İlçe Milli Eğitim Müdürümüz ve okul müdürlerimizin desteği ile buradan Uluslararası Bilim Olimpiyatları'na gidecek teknoloji konusunda Türkiye'de ve dünya çapında iyi çocuklar yetiştireceğiz. Bütün çabamız Zeytinburnu'ndaki çocuklarımızın daha çok imkana kavuşması, buradaki iş birliğiniz için hepinize çok teşekkür ediyorum."

Bilim Zeytinburnu'ndan 6-14 yaş arasındaki gençler ücretsiz olarak faydalanabilecek. Bilim Zeytinburnu ziyaretçileri; rezonans-dalgalar, görme-algı, elektrik-manyetizma konularının işlendiği üç ana tema altında 22 sergi düzeneği ile karşılanıyor. Bilim Zeytinburnu ayrıca; Doğa Bilimleri, Matematik, Teknoloji, Astronomi Uzay ve Havacılık, Tasarım Atölyesi olmak üzere 5 bilim atölyesi ve iki Deneyap Teknoloji Atölyesi ile bir Deneyap Üretim Atölyesi'ne de sahip.