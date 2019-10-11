Bilim ve teknolojiye "festival" katkısı

11.10.2019 11:28

Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK) Başkanı Prof. Dr. Hasan Mandal, bilim ve teknoloji festivallerine gelenlerin önce çekingen davrandıklarını belirterek, "Daha sonra bilim fuarlarına proje yapmaya geliyor, olimpiyat yarışmalarına katılıyorlar. Elektrikli araç, insansız hava aracı yarışmalarına geliyorlar. Bunun çarpan etkisinin çok kısa zamanda artacağına inanıyorum." dedi.

TEKNOFEST İstanbul Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali ve Konya'da düzenlenen 7. Konya Bilim Festivali'ne yoğun katılım, ülkede bilim ve teknolojiye ilginin arttığını ortaya koydu.

Bu yıl ikincisi düzenlenen ve 1 milyon 720 bin ziyaretçiyle "dünyanın en büyük havacılık festivali" haline gelen TEKNOFEST İstanbul Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali, geniş kesimleri teknolojiyle buluşturdu.

Milli Teknoloji Hamlesi kapsamında Türkiye'de bilimin gelişmesi ve gençlerin teknolojiyle tanışması amacıyla gerçekleştirilen Konya Bilim Festivali'ni ise 3 günde 150 bin kişi ziyaret etti.? Bilim gösterileri ve yarışmaların yapıldığı, simülatörlerin yer aldığı etkinliklere sahne olan festivalde 100'den fazla atölye çalışması gerçekleştirildi.

"Lider ülke, bilim ve teknoloji tabanlı bilgi üretimiyle mümkün"

TÜBİTAK Başkanı Prof. Dr. Hasan Mandal, AA muhabirine yaptığı açıklamada, bilim ve teknoloji festivalleriyle farkındalığın artırılmasının amaçlandığını söyledi.

Konya'daki festivale gelenlere bilimle iç içe olma imkanı sunulduğunu dile getiren Mandal, şöyle konuştu:

"Ülkemizin bölgesel ve küresel gelişimindeki lider olma pozisyonu ancak bilim ve teknoloji tabanlı bilgi üretimiyle mümkün. Dolayısıyla bu farkındalığı oluşturmakla birlikte insan kaynağımız, gençler ve öğrencilerde 'ben de bu işi yapabilirim, ülkemizin geleceğine ben de katkı sunmak istiyorum.' düşüncesi oluşturmak... Buradan bakıldığında bilim festivali denilince insanların aklına, 'bir şeyleri göreceğiz, seyredeceğiz' geliyor. Aksine burada kendiniz bir şeyler yapacaksınız, eliniz dokunacak ve yaptığınız şeyi alıp götürebileceksiniz."

"Yerlilik oranının arkasında bilim ve teknoloji var"

Mandal, iki hafta önce düzenlenen TEKNOFEST İstanbul Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali'nin, 5 günde 1 milyon 720 bin ziyaretçiyle rekor kırdığını belirtti.

Festival kapsamındaki teknoloji yarışmalarında 122 ülke ve 81 ilden yarışmacı ve takımın boy gösterdiğini bildiren Mandal, şunları kaydetti:

"TEKNOFEST'e katılımcılar önce çekingenlikle geliyor, sonrasında ayrılmak istemiyor. Festivallerde aynı şeyi görüyoruz. İnsanların, ziyaretçilerin hafta sonu yapabileceği birçok aktivite var ama buraya gelmeyi tercih ediyorlar. Ülkemizde bu konuda bir farkındalık var. Bunu daha fazla katkıya ve etkiye dönüştürmek istiyoruz. Çıktıya ilişkin direkt sayısal anlamda bir şey söylemek güç. Festivale katılanlar daha sonra bilim fuarlarına proje yapmaya geliyor, olimpiyat yarışmalarına katılıyorlar. Elektrikli araç, insansız hava aracı yarışmalarına geliyorlar. Bunlar ilk gözlemlerimiz. Bunun çarpan etkisinin çok kısa zamanda artacağına inanıyorum. Türkiye'nin savunma sanayisindeki yüzde 15'lerden yüzde 70'lere artan yerlilik oranının arkasında bilim ve teknoloji var. Elde ettiğimiz deneyimin enerjide, sağlıkta, ilaçta ve diğer sektörlerde çarpan etkisini artırmamız lazım. Festivallerde ve atölyelerde elde edilen kazanımların hızla artacağına inanıyorum."

Kaynak: AA