Bilim ve Teknoloji Üniversitesinde kene ilaçlaması SİVAS'ta, kısa süre önce kurulan Bilim ve Teknoloji Üniversitesi rektörlük binası ve çevresinde, keneye karşı ilaçlama çalışması yapıldı.

SİVAS'ta, kısa süre önce kurulan Bilim ve Teknoloji Üniversitesi rektörlük binası ve çevresinde, keneye karşı ilaçlama çalışması yapıldı.

Kırım Kongo Kanamalı Ateşi hastalığına yol açıp ölümlere neden olan kene ile mücadele çalışmaları kapsamında, Sivas Bilim ve Teknoloji Üniversitesi Rektörlük Binası ve çevresinde Tarım Bilimleri ve Teknoloji Fakültesi tarafından ilaçlama yapıldı. İlaçlamanın, son günlerde sayısı artan vakalara karşı yerleşke alanında tedbir amacıyla yapıldığı bildirildi.

Konu hakkında bilgi veren Tarım Bilimleri ve Teknoloji Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Tolga Karaköy "Kırım Kongo Kanamalı Ateşi (KKKA) Hastalığı bir hayvan hastalığı değildir. Hastalık etkeni hayvanlarda bulunmakla birlikte herhangi bir belirtiye sebep olmamaktadır. Hastalık etkeni taşıyan kenelerin insanla teması durumunda, insanlarda hastalık görülmektedir. Hastalık özellikle havaların ısınmasına paralel olarak mart-ekim ayları arasında halk sağlığı için risk taşımaktadır. Keneler uçma ve sıçrama kabiliyeti olmadığından genellikle yerde bulunurlar. Bu nedenle tarımsal faaliyette bulunan çiftçilerimizin, işçilerimizin ve vatandaşların uzun otların, çimlerin, çalılıkların bulunduğu yerlerde dolaşırken daha dikkatli olmaları gerekir. Kenelerin yaşama alanlarında bulunabilecek, hayvancılıkla uğraşan, tarlada çalışan kişiler, böcek kovucu ilaçları vücutlarına ve elbiselerine sürerek kullanabilirler. Kenelerin bulunabileceği yerlere veya pikniğe gidildiğinde, uzun kollu giysiler giyilmeli, pantolonlar çorapların içine sokulmalı ve kapalı ayakkabılar giyilmelidir" diye konuştu.

Hastalıktan korunma ve kenelerle mücadele için bazı basit tedbirler alınabileceğini belirten Karaköy, "Ayrıca açık renkli kıyafetler kene tespitini kolaylaştıracağından tercih edilmelidir. Kene tespiti yapılmış ise vücuda tutunan kene ne kadar erken çıkarılırsa hastalığın bulaşma riski de o ölçüde azalacaktır. Bu nedenle kişinin keneyi vakit kaybetmeden çıplak elle dokunmadan en yakın sağlık kuruluşuna başvurması gerekmektedir. Özellikle riskli bölgelerde mera hayvancılığı yapılan işletmelerde mart-ekim ayları arasında hayvanlar üzerinde mutlaka kene kontrolü yapılarak tespiti halinde hayvanlarda ve ahırlarda keneye karşı mücadelede durumunda yetkililerden yardım alınmalıdır. Görev nedeni ile risk grubunda yer alan kişiler; hayvan yahut hasta insanların kan-vücut sıvılarıyla temastan kaçınarak mutlaka eldiven, önlük, gözlük, maske gibi koruyucu tedbirler almalıdır" ifadelerini kullandı.

Kaynak: DHA