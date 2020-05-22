Bilim ve sanat merkezlerinden cezaevi personeline siperlik desteği Milli Eğitim Bakanlığından, 154 bilim ve sanat merkezince üretilen yüz koruyucu siperliklerin Ceza ve Tevkif Evleri Genel Müdürlüğüne teslim edildiği bildirildi.

Milli Eğitim Bakanlığından, 154 bilim ve sanat merkezince üretilen yüz koruyucu siperliklerin Ceza ve Tevkif Evleri Genel Müdürlüğüne teslim edildiği bildirildi.

Milli Eğitim Bakanlığından yapılan açıklamada, yeni tip koronavirüs önlemleri kapsamında, bilim ve sanat merkezleri tarafından 3 boyutlu yazıcılar kullanılarak üretilen 10 bin adet yüz koruyucu siperliğin Ankara, İstanbul, İzmir, Diyarbakır, Kocaeli, Mersin, Kayseri, Van, Elazığ, Hatay, Tekirdağ ve Balıkesir'de bulunan ceza ve tevkif evlerinde çalışan infaz ve koruma memurlarına dün ücretsiz olarak dağıtıldığı belirtildi.

Özel Eğitim ve Rehberlik Hizmetleri Genel Müdürü Mehmet Nezir Gül, yeni tip koronavirüse karşı verilen mücadelenin ve bu mücadele kapsamında alınan tedbirlerin titizlikle sürdürüldüğünü, bilim ve sanat merkezi yönetici, öğretmen ve öğrencilerinin bu sürece hummalı bir çalışma yürüterek destek verdiklerini ifade etti.

Daha önce sağlık çalışanları ve emniyet personelinin ihtiyacını karşılamak için laringoskop, yüz koruyucu siperlik, ateş ölçer ve kabin üretimi yapan bilim ve sanat merkezlerinin bu kez Adalet Bakanlığı bünyesinde bulunan ceza ve tevkif evleri için ürettiği yüz koruyucu siperliklerin teslim edildiğini anımsatan Gül, 154 bilim ve sanat merkezi yönetici, öğretmen ve öğrencilerine teşekkür etti.

Ceza ve Tevkif Evleri Genel Müdürü Yılmaz Çiftçi de Özel Eğitim ve Rehberlik Hizmetleri Genel Müdürlüğü özelinde Milli Eğitim Bakanlığının yürüttüğü bu çalışmanın öğrencisinden, yöneticisine tüm vatandaşların pandemi ile mücadele sürecine destek olduklarını gösteren bir kampanya olduğunu belirtti.

Yeni tip koronavirüse karşı alınan tedbirler çerçevesinde, tüm kamunun gayret ve özveri ile çalıştığını, bu özveri ve gayretle de koronavirüs salgının en kısa sürede üstesinden gelineceğini vurgulayan Çiftçi, Ceza ve Tevkif Evleri adına Milli Eğitim Bakanlığı'na teşekkür etti.

Kaynak: AA